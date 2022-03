ServusTV zeigt "Kaiser Karl I. – Mythos und Wirklichkeit: Eine Spurensuche"

Am Freitag, den 01.04., ab 21:10 Uhr

Salzburg (OTS) - Zum 100. Sterbetag von Kaiser Karl I. begibt sich ServusTV auf eine Spurensuche: Von der Sixtus Affäre, dem Völkermanifest, Restaurationsversuchen, bis zum frühen Tod mit nur 34 Jahren auf Madeira – wer war Karl I.? Die Dokumentation zeigt dabei spannende und weithin unbekannte Seiten des letzten Kaisers von Österreich.



Der letzte Kaiser Österreichs starb vor hundert Jahren auf einer Atlantikinsel. Mit 29 Jahren wurde Karl im dritten Jahr des Ersten Weltkriegs Nachfolger des greisen Kaisers Franz Josef.

ServusTV sucht mit der neuen TV-Dokumentation von Gerhard Jelinek Spuren des letzten Habsburger-Kaisers. In Wien, in Budapest, in London, im Jagdschloss Eckartsau, in der Benediktinerabtei Tihany, in den Archiven und beim Hofjuwelier finden sich Dokumente, (indirekte) Zeitzeugen und eine Speisekarte mit Naturschnitzel und Essiggurken - Kleine Details, einer großen Geschichte. Sein kurzes Leben brachte zahlreiche Überraschungen.

