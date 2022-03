„Report“: Krisen-Führung, deutsche Kehrtwende, Umgang mit Teuerung und verwirrende Corona-Regeln

Am 29. März um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio ist Karoline Edtstadler, Ministerin für EU und Verfassung

Susanne Schnabl präsentiert den „Report" am Dienstag, dem 29. März 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Krisen-Führung

Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen bestimmen die Politik – im Inland und auf EU-Ebene. Während die türkis-grüne Koalition nach wirtschaftlichen und militärischen Antworten sucht, stellt die SPÖ den Führungsanspruch. Was erwarten sich die Österreicherinnen und Österreicher in der Krise und schaffen es die heimischen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker diesen Vorstellungen gerecht zu werden? Ein Bericht von Alexander Sattmann und Martin Pusch.

Live zu Gast im Studio ist Karoline Edtstadler, Ministerin für EU und Verfassung, ÖVP.

Deutsche Kehrtwende

Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch die deutsche Politik von Grund auf verändert. Seit nicht einmal vier Monaten regieren dort SPD, Grüne und FDP – und schon jetzt ist von ihrem ursprünglichen Regierungsprogramm nur mehr wenig übrig. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg liefert das Land Kriegswaffen in ein Konfliktgebiet, die drohende Gasknappheit zwingt zu Einkäufen in autokratischen Golfstaaten und statt Schuldenabbau wurden Milliardenausgaben für die Bundeswehr beschlossen. Der Krieg hat die drei Regierungsparteien viele ihrer Grundprinzipien und Vorhaben über Bord werfen lassen. Allen voran jenes Prestigeprojekt, an dem das Land bis zuletzt eisern festgehalten hatte: die deutsch-russische Gaspipeline Nordstream 2. Berlin-Korrespondentin Verena Gleitsmann berichtet.

Umgang mit Teuerung

Die Teuerungen im Energie- und Spritbereich haben bereits massive Auswirkungen, sowohl auf Privatpersonen als auch Unternehmen. Viele Branchen schlagen Alarm, beispielsweise die Papierindustrie. International geht man sehr unterschiedlich damit um, der „Report“ blickt nach Frankreich und Ungarn. Stefan Daubrawa und Laura Franz mit einer Einordnung der österreichischen Maßnahmen im internationalen Vergleich.

Verwirrende Corona-Regeln

Die seit Donnerstag möglichen Lockerungen bei Quarantänen von Infizierten sorgen erwartungsgemäß für Diskussionen. Betriebe wissen nicht, wie sie mit diversen Empfehlungen umgehen sollen. Dass die Maskenpflicht wieder eingeführt wird, aber nicht an Schulen, sorgt dort für Unverständnis. Denn die Krankenstände bei Lehrerinnen und Lehrern sind auf einem noch nie dagewesenen Höchststand, Unterrichtsausfälle Alltag geworden. Und Kindergärten beklagen, dass auf die Jüngsten – die ungeschützte Gruppe – überhaupt vergessen werde. Helga Lazar und Michaela Rädler berichten.

