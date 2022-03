NICApur® wird Teil von Dexcel® Pharma

Mit hochwertigen österreichischen Mikronährstoffen auf Expansionskurs

Puch/Salzburg (OTS) - Das Salzburger Unternehmen NICApur® ergänzt seit Ende 2021 die Dexcel® Pharma-Firmengruppe und ist damit ab sofort auch auf dem deutschen Markt erhältlich. Die Dexcel® Gruppe setzt künftig auf österreichisches Know-how und die mehr als sechzig Mono- oder Kombi- Präparate, die in verschiedenen Lebenssituationen und bei speziellen Bedürfnissen den Organismus gezielt unterstützen. Durch die neue Zusammenarbeit werden nicht nur die Forschungskapazitäten erhöht, sondern auch die bestehenden Arbeitsplätze in Österreich langfristig gesichert. In Deutschland und Österreich werden auch weitere Jobs entstehen.

NICApur® wurde 2011 in Österreich gegründet und bleibt auch künftig rot-weiß-rot: „Unser gesamtes Know-how und die Wertschöpfungskette bleiben in Österreich. Der Forschungs- und Produktionsstandort bei Salzburg garantiert höchste Produktionsstandards – made in Austria!“, stimmt der neue Geschäftsführer, Michael Etschmaier, auf die Zukunft von NICApur® ein: „Der Schritt auf den deutschen Markt und die vielen Synergien, die sich durch die künftige Zusammenarbeit mit Dexcel® Pharma ergeben, garantieren auch weiterhin beste Qualitätsprodukte für unsere KundInnen – ganz nach unserem bewährten Reinsubstanzprinzip und damit ohne unnötige Zusatzstoffe. Wir haben bereits viele neue Produkte in der Pipeline und freuen uns darauf, diese schon bald unseren KundInnen in Österreich und Deutschland präsentieren zu können!“

