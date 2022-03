Tennis: Comeback von Dominic Thiem live in ORF SPORT +

Am 29. März um 13.30 Uhr gegen Pedro Cachín (ARG) exklusiv in Österreich in ORF SPORT +

Wien (OTS) - Ein Pflichttermin für alle Tennis-Fans: Dominic Thiem gibt beim ATP-Challenger-Turnier Andalucia Open in Marbella nach mehr als neunmonatiger Verletzungspause am 29. März 2022 sein Comeback. Der bei diesem Turnier als Nummer eins gesetzte Österreicher trifft zum Auftakt auf den Argentinier Pedro Cachín. Das Spiel beginnt nicht vor 13.30 Uhr. ORF SPORT + hat das Match am Dienstag, dem 29. März, um 13.30 Uhr in Österreich exklusiv live im Programm. Kommentator ist Bernhard Stöhr.

Außerdem am 29. März: Fußball: U21-EM-Qualifikation Österreich – Norwegen live

Österreichs U21-Nationalteam (JG 2000) der Herren hat am 25. März beim unangefochtenen Gruppenleader Kroatien nach toller Leistung ein torloses Remis erkämpft. Damit hielt die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch die Playoff-Chance in der Qualifikation für die UEFA U21 EURO 2023 am Leben.

Am 29. März steht in Ried das nächste Gruppenspiel gegen Norwegen auf dem Programm. Österreich ist mit 13 Punkten Tabellendritter. Norwegen hat als Zweiter 15 Punkte auf dem Konto, aber zwei Spiele weniger als Österreich ausgetragen. Auswärts in Norwegen musste sich das rot-weiß-rote Nachwuchs-Team 1:3 geschlagen geben.

ORF SPORT + überträgt das U21-EM-Qualifikationsspiel Österreich – Norwegen am Dienstag, dem 29. März, um 17.50 Uhr live aus Ried. Kommentator ist Daniel Warmuth, als Moderatorin fungiert Kristina Inhof.

