EU-Taxonomie: Kooperation zwischen PwC Österreich und ÖGNI bietet erstes Full-Service Angebot für Immobilienzertifizierung

Wien (OTS) -



Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) unterstützt Unternehmen bei nicht-finanziellen Berichtspflichten zur Umweltfreundlichkeit von Bestandsimmobilien

Umsetzung der ESG-Anforderungen wird europaweit als größte Herausforderung in der Immobilienbranche wahrgenommen

Mit Referenzobjekten und praktischen Umsetzungsstrategien wird die EU-Taxonomie auch in der österreichischen Immobilienwirtschaft vorangetrieben



Mit der Ausweitung der EU-Taxonomie müssen künftig berichtspflichtige Unternehmen, die im Besitz von Immobilien sind, konkrete Auskunft über die Umweltfreundlichkeit ihrer Objekte geben. Die Umsetzung der ESG-Anforderungen erfolgt anhand von sechs Kriterien und gilt als eine der größten Herausforderungen der europäischen Immobilienbranche in den kommenden Jahren. Dieser Herausforderung begegnet PwC Österreich in exklusiver Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) mit dem landesweit ersten Full-Service-Zertifizierungsangebot für Unternehmen, das das gesamte Spektrum der Taxonomie-Anforderungen abdeckt. ÖGNI ist die erste und aktuell einzige Zertifizierungsstelle in Österreich, die Immobilien im Sinne der EU-Taxonomie prüft.

„Rund ein Drittel der CO2-Emissionen in der EU entfallen auf Gebäude. Um die Klimaziele zu erreichen, muss auch die Immobilienwirtschaft Verantwortung übernehmen. Sämtliche Teilbereiche werden dadurch betroffen sein, allen voran Bau und Betrieb, aber auch Finanzierung, Vermögensanlage und Bilanzierung“, so Peter Fischer, Real Estate Leader bei PwC Österreich. „Gemeinsam mit ÖGNI decken wir die Anforderungen im Bereich Real Estate auf Asset- und Portfolio-Level, aber auch für bestandshaltende Unternehmen, wie Supermärkte mit Filialnetz, ab. Auch Zinshausbesitzer mit Fremdfinanzierung sind von den Neuregelungen betroffen und müssen sich erst im ‚Taxonomie-Dschungel‘ zurechtfinden.“

Heimischer Marktstandard für Immobilienzertifizierung nach EU-Taxonomie

Von der Identifizierung bis zur Zertifizierung deckt die Kooperation alle Schritte ab. Die Expert:innen von PwC Österreich sind unter anderem verantwortlich für die Identifizierung der Taxonomie-relevanten Wirtschaftsaktivitäten eines Unternehmens. Die technische Bewertung der entsprechenden Immobilien im Sinne der EU-Taxonomie übernimmt ÖGNI mit eigens dafür ausgebildeten Auditor:innen. „Gemeinsam mit PwC Österreich arbeiten wir an der Bewertung von einzelnen Gebäuden, die als Prototyp für die Berichterstattung der Taxonomie dienen soll. Anhand dieser Referenzobjekte können wir erste Erkenntnisse und praktische Umsetzungsstrategien für österreichische Unternehmen herleiten sowie Lücken identifizieren, um entsprechende Maßnahmen für ein Kundenportfolio zu empfehlen“, ergänzt Peter Engert, Geschäftsführer der ÖGNI.

Nachfrage für nachhaltige Immobilien steigt

Schon jetzt spielen ESG-Faktoren eine wichtige Rolle auf dem Immobilienmarkt, besonders in Hinblick auf die Preisgestaltung. Zu diesem Schluss kommt ein Arbeitskreis von Immobiliensachverständigen, der auf Initiative von RICS Österreich und PwC Österreich ins Leben gerufen wurde und den Einfluss von ESG-Faktoren auf die Immobilienbewertung untersuchte. „Wir haben Investoren nach den Faktoren gefragt, die ihr Interesse für eine Immobilie mitbestimmen. Wenn eine Immobilie ein Viertel der EU-Taxonomie-Kriterien erfüllt, sind 500 Investoren interessiert. Bei nur zehnprozentiger Erfüllung sind es noch 100. Wenn keine Kriterien nachweislich erfüllt sind, gibt es weniger als zehn Interessenten. Viele dürfen in solche Objekte nämlich gar nicht mehr investieren“, schließt PwC-Immobilienexperte Peter Fischer.





Über PwC

Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen – das sehen wir bei PwC als unsere Aufgabe. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 156 Ländern. Mehr als 295.000 Mitarbeiter:innen erbringen weltweit qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr unter www.pwc.at

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure



Über ÖGNI

Die ÖGNI – Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, ist eine NGO (Nichtregierungsorganisation) zur Etablierung der Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche. Ziel der ÖGNI ist es, den Mehrwert von Gebäudezertifizierungen aufzuzeigen, um umwelt- und ressourcenschonende Gebäude, mit hoher wirtschaftlicher und sozialer Effizienz zu schaffen, die über Generationen hinweg flexibel nutzbar sind und sich positiv auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Nutzer auswirken. Die ÖGNI wurde 2009 gegründet und ist Kooperationspartner der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), deren Zertifizierungssystem übernommen, an Österreich adaptiert wurde und seither stetig weiterentwickelt wird. Die ÖGNI ist als einziges österreichisches Council ein „established member“ des WorldGBC (World Green Building Councils) und bestrebt, das europäische Qualitätszertifikat auf internationaler Ebene zu stärken. Mehr Information finden Sie unter: https://www.ogni.at/uber-uns/

Rückfragen & Kontakt:

PwC Österreich

Anna-Maria Oberpriller

Corporate Communications

Tel.: +43 1 501 88 5115

anna-maria.oberpriller @ pwc.com