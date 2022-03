Mehr als 90 Unternehmen und 60 Länder nehmen an der Smart City Expo Doha teil

Barcelona, Spanien, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) - Von morgen bis Mittwoch findet in Msheireb Downtown Doha zum zweiten Mal die Smart City Expo Doha (SCED) statt, die wichtigste urbane Innovationsveranstaltung der Region. Organisiert vom Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie der Regierung von Katar, mit Unterstützung des innovativen Smart Qatar Program, TASMU, veranstaltet von Msheireb Downtown Doha und präsentiert von der Fira de Barcelona, wird sich die Messe mit den wichtigsten Herausforderungen für die Städte der Zukunft beschäftigen.

Die Veranstaltung umfasst ein komplettes Konferenzprogramm mit mehr als 70 internationalen und lokalen Referenten zu vier Themen: nachhaltige Städte, globale Wirtschaft und digitale Bereitschaft, Sportereignisse und vernetzte Gesellschaft, die Stadt als Plattform und die Neugestaltung digitaler öffentlicher Dienstleistungen. Die Veranstaltungen können sowohl persönlich als auch online auf der ganzen Welt verfolgt werden, und zwar über die Tomorrow.city Plattform.

Unter den Rednern, die ihre Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt haben, befinden sich Namen wie: Jonas Kjellberg, Venture Investor, Dozent & Autor und Gründer von Nornorm; Peter Hirshberg, CEO – Catalyst Opportunity Zone Impact Fund Lighthouse. one - Venture Partner; Hayfa Al-Abdulla, Innovation Director Qatar Science & Technology Park; Amy Hochadel, Director of Global Business Connected Places Catapult; Sunil Dubey, Strategy, Infrastructure and International Relations University of Sydney; Ayman Smadi, International Association of Public Transport (UITP) Director MENA und Jeff Merrit, Head of IoT, Robotics and Smart Cities World Economic Forum.

Neben dem Kongressteil wird die Smart City Expo Doha auch einen Ausstellungsbereich mit mehr als 90 Unternehmen aus mehr als 60 Ländern der Welt haben, die dem anwesenden Publikum die wichtigsten Fortschritte in der städtischen Innovation zeigen werden. Zu den teilnehmenden Unternehmen gehören: Ooredoo, QNB, Huawei, Hewlett Packard Enterprise – Meeza, Microsoft, Vodafone, Hamad International Airport, DELL, Cisco – Mannai Corporation, GBM oder QFZ.

Die Smart City Expo Doha ist Teil der Internationalisierungsstrategie des Smart City Expo World Congress, des führenden internationalen Gipfels für intelligente Städte und urbane Lösungen, der von der Fira de Barcelona organisiert wird und vom 15. bis 17. November 2022 in Barcelona, Spanien, zum 12. Mal stattfinden wird.

