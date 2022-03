AVISO: Private elementare Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Horte und schulische Freizeitpädagogik setzen Protest fort

Betroffene Einrichtungen bleiben am 29.3. in Wien geschlossen

Wien (OTS) - Nach den Betriebsversammlungen am 12.Oktober 2021, an denen sich über 5.000 KollegInnen beteiligten, setzen die Beschäftigten der Wiener elementaren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und Horten unter dem Motto „Es reicht!“ ihre damals unterbrochenen Betriebsversammlungen am 29. März 2022 fort.

Ab 10 Uhr finden die Versammlungen im öffentlichen Raum statt. Mit dabei sind diesmal auch die Beschäftigten der schulischen Freizeitpädagogik. Die Einrichtungen bleiben an diesem Tag geschlossen. ++++

Trotz erster Verbesserungen, wie zusätzliche Sprachförderkräfte und die Zusage nach Aufstockung der Assistentinnenstellen bei den 3- bis 6-jährigen, bleiben die zentralen Forderungen an die bildungspolitischen Verantwortlichen des Bundes und der Stadt Wien aufrecht:

Verringerung der Kinderanzahl in den Gruppen

Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels

Gesetzlich einheitliche Ausbildung der AssistentInnen in Wien

Ausreichend Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit sowie bezahlte Reflexionszeit

Vereinheitlichung der Strukturbedingungen durch ein Bundesrahmengesetz

Die Umsetzung dieser Forderungen erfordert mehr Geld und Ressourcen. Deshalb werden sie auch vor dem Hintergrund der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zu auslaufenden Finanzierungsvereinbarungen (§15a) erhoben.

Programm:

29. März 2022

Ab 10:00 Uhr Votivpark, 1010 Wien: Solidaritätsadressen von Mario Ferrari (Geschäftsführer GPA Wien), Kira Höfenstock (vida-Wien Landessekretärin) und Renate Anderl (Präsidentin der AK Wien)

Statements der BetriebrätInnen der beteiligten Einrichtungen: Karin Wilfingseder (Verein Student_innenkinder), Regina Huprich (Sankt Nikolausstiftung), Claudia Rupp (Pfarrkindergärten), Petra Pesti (Kinder in Wien), Link Krumpel (Diakonie Bildung), Karin Samer und Heinz Holzer (Wiener Kinderfreunde), Wolfgang Polzinger (Caritas Socialis), Selma Schacht (Bildung im Mittelpunkt)

Ab 12 Uhr: Demozug zum Heldenplatz

12:15 - 12:30 Uhr Zwischenkundgebung beim Wiener Rathaus

12:50 - 14 Uhr Abschlusskundgebung, Heldenplatz

Solidaritätsbekundungen u.a. von Barbara Teiber (GPA-Vorsitzende), Korinna Schumann (ÖGB-Vizepräsidentin) Christian Hofmann (GPA-Bundesjugendsekretär), Daniel Landau (Bildungsaktivist), Gerald Fleischhacker (Kabarettist), Caroline Athanasiadis (Kabarettistin)

