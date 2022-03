UNOS-Erfolg für Transparenz in Wiener WKO Fachgruppe UBIT

Von UNOS geleiteter Kontrollausschuss hat Ungereimtheiten beim Rechnungsabschluss 2021 aufgedeckt - Wirtschaftsbund will zudecken

Wien (OTS) - Der Kontrollausschuss der Fachgruppe Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Buchhaltung (UBIT) der Wirtschaftskammer Wien hat nach Durchsicht des Rechnungsabschlusses für 2021 der Fachgruppe klar und deutlich empfohlen, den Rechnungsabschluss 2021 in der aktuell vorliegenden Version nicht zu beschließen, betonen UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard und Alexander Grabner, Steuerberater, UBIT Mandatar und stellvertretender UNOS-Fraktionsvorsitzender. „Wir UNOS haben es geschafft, den Kontrollausschuss zu übernehmen und versuchen nun, in Wahrnehmung dieser verantwortungsvolle Aufgaben, Transparenz ins Dunkel der WKO zu bringen.“ Scharf kritisieren sie allerdings den Wirtschaftsbund in der Fachgruppe, der trotz dieser Empfehlung den Beschluss des Rechnungsabschlusses durchgedrückt hat.

„Das ist kein korrekter Umgang mit dem Kontrollausschuss und zeigt nur, wie wenig sich der Wirtschaftsbund um Transparenz kümmert“, betont Grabner. „Es gibt bei der Arbeit des Kontrollausschusses Hindernisse wo man hinschaut. Unterlagen werden nicht rechtzeitig und nicht vollständig bereitgestellt. So kann der Kontrollausschuss seine Arbeit nicht ordentlich durchführen. Trotz dieser widrigen Umstände schafften wir es, noch rechtzeitig vor der Fachgruppenausschuss-Sitzung mit der der Rechnungsabschluss 2021 beschlossen werden sollte, inhaltliche Probleme im Berichtwesen aufzudecken und schafften damit mehr Transparenz. Auch wenn der Wirtschaftsbund dann den Beschluss trotzdem durchgedrückt hat.“

Rückfragen & Kontakt:

UNOS - Unternehmerisches Österreich

Michael Bernhard

UNOS Bundessprecher

michael.bernhard @ unos.eu

https://www.unos.eu/