Racing Rookie 2022: Österreichs Motorsport-Talentsuche geht in die nächste Runde – jetzt anmelden! (+ Foto + Video)

Nachwuchsmotorsportler:innen zwischen 16 und 21 Jahren bekommen Chance auf rennfertigen Ford Fiesta-Boliden

Wien (OTS) - Wer Motorsport-Luft schnuppern möchte, kann sich ab sofort für den 19. Racing Rookie, Österreichs größte Motorsport-Talentsuche, anmelden und für einen der begehrten Startplätze qualifizieren. Auf den Asphaltpisten der ÖAMTC Fahrtechnik Zentren werden sich die “Rookies” dann über das Jahr hinweg messen und um den Hauptpreis kämpfen: Auf den oder die Gewinner:in wartet ein für den professionellen Renneinsatz fertig umgebauter Ford Fiesta ST samt AMF-Fahrer:innenlizenz und exklusivem Coaching von den Profis der ÖAMTC Fahrtechnik sowie Rennausstattung im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Jetzt anmelden unter:

www.racingrookie.at.

Racing Rookie Ablauf 2022 – Handling Parcours mit besonderen Herausforderungen

Wer einen der begehrten Startplätze ergattert, darf sich auf einen actionreichen Tag und eine gehörige Portion Motorsport-Flair freuen. Nach einem kurzen Briefing mit den Profis der ÖAMTC Fahrtechnik müssen die Nachwuchsfahrer:innen ihr Können hinter dem Steuer eines 155 PS starken Ford Fiesta Mild-Hybrid-Boliden unter Beweis stellen. Die Rookies haben einen dynamischen Handling Parcours und diverse Fahraufgaben zu bewältigen, unter anderem stehen das Stabilisieren eines Heckausbruchs, optimiertes Kurvenverhalten und eine Kart-Experience auf dem Programm. Dabei geht es nicht ausschließlich um Speed – Feingefühl und Geschicklichkeit sowie starke Nerven hinter dem Steuer sind gefragt.

Die acht besten Pilot:innen an den einzelnen Veranstaltungstagen vom Vormittag und Nachmittag absolvieren dann ihren finalen Tageslauf, wobei sich jeweils zwei Rookies als "Rookies of the Day" für das große Finale am 13. August 2022 am Wachauring (NÖ) qualifizieren.

Der Racing Rookie wird von den Partnern Autorevue, Ford, Austrian Motorsport Federation (AMF) und der ÖAMTC Fahrtechnik durchgeführt.

Termine:

26. Mai 2022 – ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf

18. Juni 2022 – ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf

16. Juli 2022 – ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Melk

30. Juli 2022 – ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Saalfelden

13. August 2022 – ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Melk / Wachauring (Finale)

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Abwicklung der Veranstaltung erfolgt unter den am Veranstaltungstag gültigen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen.

Weitere Infos und alle Termine zum Wettbewerb unter:

Im offiziellen Racing Rookie-Teaser kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen: https://www.youtube.com/watch?v=j94S7FnFYeQ

