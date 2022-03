SPÖ-Kärnten: Daniel Fellner mit 99 Prozent als Bezirksparteivorsitzender von Wolfsberg wiedergewählt

Mit 99 Prozent der Delegiertenstimmen wurde Landesrat Daniel Fellner, heute, Samstag, als Bezirksvorsitzender der SPÖ-Wolfsberg wiedergewählt.

Klagenfurt (OTS) - Im „Haus der Musik“ in Wolfsberg gratulierten neben SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzenden LH Peter Kaiser und Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, Bürgermeister Hannes Primus als Hausherr, die Landtagsabgeordneten Claudia Arpa und Armin Geissler, Nationalrat Klaus Köchl, Bürgermeisterin Maria Knauder, Bürgermeister Stefan Salzmann, der frisch gebackene BPV Hermann Srienz, Bürgermeister a.D. Hans Peter Schlagholz sowie Bürgermeister a.D. Hermann Primus. LH Peter Kaiser, der am Montag sein neunjähriges Dienstjubiläum als Landeshauptmann von Kärnten begeht, nutzte die Bezirkskonferenz um auf dringend notwendige Maßnahmen zur Entlastung der Kärntner*innen hinzuweisen, die in Kürze umgesetzt werden.

„Wir arbeiten derzeit an einem Kärnten-Hilfspaket, dass jenen in Kärnten zu Gute kommen soll, die am schlimmsten unter den Teuerungen leiden. Wir werden uns nächste Woche mit unserem Koalitionspartner in der Regierung abstimmen, um dieses Paket rasch auf Schiene zu bekommen“, so LH Kaiser.

Peter Kaiser sprach aber auch konkret an, was in Kärnten sehr gut funktioniert und was alles in den letzen Jahren erreicht wurde: „Wir haben gesagt, dass Kärnten mehr kann und wir haben gezeigt dass es so ist! Wir haben heute in Kärnten Rekordbeschäftigung und die Arbeitslosigkeit von einem ehemals zweistelligen Bereich auf unter 9 Prozent gesenkt - trotz Pandemie“, so Kaiser, der hinzufügt: „Gute Arbeit, beste Bildung, leistbares Leben, gesunde Zukunft und eine solidarische Gemeinschaft - in einem modernen Sozialstaat, der sich nachhaltig und enkeltauglich den neuen Herausforderungen unserer Zeit stellt - das war, das ist unser sozialdemokratisches Programm für Kärnten, für ein erfolgreiches Kärnten“, so Kaiser, der LR Daniel Fellner herzlich zu seiner Wiederwahl gratulierte.

LR Fellner dankte nach seiner Wiederwahl dem gesamten Team der SPÖ Wolfsberg und strich den großen Zusammenhalt in der Bezirksorganisation hervor, auch durch schwierige Zeiten. „Ich würde Peter Kaiser eine Periode wünschen in der er in Ruhe gestalten kann und nicht ständig als Krisenmanager im Einsatz ist - doch kein anderer könnte so eine Art von Qualität in die Politik bringen wie er, zu jeder Zeit“, so Fellner der für die unmittelbare Zukunft des Bezirkes Wolfsberg hervorhebt: „Die Koralmbahn ist die Chance für die Zukunft des Lavanttales!“

