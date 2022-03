ATV-Frage der Woche: Trotz SPÖ-Höhenflug Skepsis gegenüber Rendi-Wagner

"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag um 22:20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 800 Österreicher:innen im Vorfeld der Grundsatzrede der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Sonntag: "Wie geeignet wären folgende Personen als SPÖ-Spitzenkandidat:in?"



Die größte Zustimmung bei den Befragten, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, erhält Wiens Bürgermeister Michale Ludwig. 21 Prozent finden, Ludwig sei für das Amt des SPÖ-Spitzenkandidaten "sehr geeignet", 23 Prozent halten ihn für "eher geeignet" Auf Platz zwei folgt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. 17 Prozent der Österreicher:innen sehen Doskozil als "sehr geeigneten", 23 Prozent als "eher geeigneten" SPÖ-Spitzenkandiaten.



Die amtierende SPÖ-Chefin Pamela Rendi Wagner folgt erst auf dem dritten Platz: 14 Prozent der Österreicher:innen sehen sie als "sehr geeignet", 22 Prozent als "geeignet". Die Mehrheit der Befragten, repräsentativ für die Bevölkerung, steht Rendi-Wagner als SPÖ-Spitzenkandidatin skeptisch gegenüber: 53 Prozent sehen sie als "weniger geeignet" bzw. als "gar nicht geeignet".



Unter den SPÖ-Wähler:innen zeigt sich ein anders Bild. Pamela Rendi-Wagner schneidet bei der eigenen Wählerschaft am besten ab: 79 Prozent finden, dass Rendi -Wagner eine "sehr geeignete" bzw. "eher geeignete" Spitzenkanditatin sei. Michael Ludwig erreicht unter den SPÖ-Wähler:innen 72 Prozent Zustimmung, Hans Peter Doskozil lediglich 43 Prozent.



Peter Hajek: "Die SPÖ-Parteichefin kann Umfrageergebnisse wie diese derzeit gelassen sehen. Die Partei hält in aktuellen Umfragen klar Platz 1 und notiert zwischen 27 und 29 Prozent. Dass Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil bei den bundesweiten Wähler:innen größeren Zuspruch bekommen, liegt nicht an der SPÖ-Wählerschaft sondern an ÖVP- und FPÖ-Wähler:innen. In diesen Segmenten kann Pamela Rendi-Wagner derzeit kaum punkten."



"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag, 27. März, um 22:20 Uhr bei ATV.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470