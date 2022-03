SIND GESÄTTIGTE FETTE SCHÄDLICH? COMPETERE RÄUMT MIT FALSCHEN MYTHEN ÜBER GESUNDE ERNÄHRUNG AUF

Rom, 25. März 2022 (ots/PRNewswire) - Palmöl auf dem Prüfstand: Keiner seiner spezifischen Bestandteile gefährdet unsere Gesundheit

Nachdem viele Lebensmittelhersteller aufgrund der plötzlichen Verknappung von Sonnenblumenöl wieder zu Palmöl zurückgekehrt sind, wollen Verbraucher und politische Entscheidungsträger die Auswirkungen von gesättigten Fetten in ihrer täglichen Ernährung verstehen. Palmöl wurde früher verdrängt, weil es einen gewissen Anteil an gesättigten Fettsäuren enthält. Die Kennzeichnung „ohne Palmöl" oder „mit wenig gesättigten Fettsäuren" soll die Verbraucher davon überzeugen, dass das Produkt ohne Palmöl gesünder ist.

Antworten auf diese Frage lieferte der von Competere organisierte Runde Tisch Gesättigte Fette - Entlarvung des Mythos, an dem Francesco Visioli, Professor für Humanernährung an der Universität Padua, Dr. Kalyana Sundram, Beraterin des CPOPC - Council of Palm Oil Producing Countries mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich der Eigenschaften von Ölen und Fetten, sowie der Gründer und Präsident von Competere, Pietro Paganini, teilnahmen.

In der Diskussion wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, die Komplexität der Landschaft der ungesättigten Fettsäuren zu bewerten, einer sehr heterogenen Kategorie, die eine Vielzahl von Stoffwechselwirkungen umfasst. Die Referenten widerlegten die Theorie, wonach die gesamte Kategorie der gesättigten Fette aufgrund ihrer Auswirkungen auf die LDL-Cholesterinkonzentration, dem häufigsten kardiovaskulären Risikofaktor, als gesundheitsschädlich gilt.

„In Italien und Europa stammt der größte Teil der gesättigten Fettsäuren aus Milchprodukten, während die fleischreiche Ernährung in anderen Ländern die Möglichkeit erschwert, die Eigenschaften dieser Bestandteile aus der gesamten Nahrung zu isolieren. Nach jahrzehntelanger Forschung können wir zu dem Schluss kommen, dass der Verzehr von gesättigten Fetten im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit hat und dass weitere Studien erforderlich sind, um die physio-pathologischen Eigenschaften dieser Kategorie zu klären", so Prof. Francesco Visioli.

Diese Beweise sind sehr wichtig, da der Markt für Lebensmittelrohstoffe stark angespannt ist, was viele Unternehmen dazu veranlasst hat, wieder auf Palmöl zurückzugreifen. Die wissenschaftliche Literatur hat gezeigt, dass es keine spezifischen Bestandteile von Palmöl gibt, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben, und dass es sich neutral auf den Cholesterinstoffwechsel auswirkt. Diese Erkenntnisse wurden auch vom Istituto Superiore di Sanità und dem Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione (Forschungszentrum für Lebensmittel und Ernährung) bestätigt, die darauf hinwiesen, dass der Beitrag von Palmöl zur Aufnahme gesättigter Fettsäuren marginal ist und dass es vor allem konzeptionell falsch ist, bestimmte Lebensmittel ohne den vollständigen Ernährungskontext zu kennzeichnen.

„Wir sollten für einen ethischen Ansatz bei der Ernährung sorgen und darauf achten, was das Beste für den Verbraucher ist. Lassen Sie uns mit Mythen wie dem der angeblichen Schädlichkeit von Cholesterin aufräumen: Seine Konzentration im Blut hängt nur minimal von der Ernährung ab, und es ist wichtig für unsere Stoffwechselfunktion. Jetzt haben wir wissenschaftliche Beweise dafür, dass die (in Palmöl) enthaltenen Fette aus ernährungswissenschaftlicher Sicht nicht per se schlecht sind: Wir müssen immer über die Quantität und Qualität der Lebensmittel sprechen", sagte Dr. Kalyana Sundram.

„Die Diskussion über gesättigte Fette führt uns dazu, Mythen zu entlarven, die die Verbraucher verwirren und zu Widersprüchen führen können, wie wir sie in diesen Tagen im Zusammenhang mit der Rückkehr zu Palmöl erleben. Die Forschung hat bestätigt, dass es keine wissenschaftlichen Elemente gibt, die Palmöl verurteilen: Jeder Versuch, es als gut oder schlecht zu bezeichnen, könnte uns davon abhalten, den Verbrauchern seriöse, verlässliche und wissenschaftlich belegte Informationen für eine nachhaltige Ernährungsweise zu liefern", fügte Pietro Paganini hinzu.

