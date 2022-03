Nehammer: „Landeshauptmann Thomas Stelzer steht für Verlässlichkeit und Stabilität“

Sachslehner: „Thomas Stelzer wird den Erfolgskurs der Oberösterreichischen Volkspartei fortsetzen“

Wien (OTS) - „Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer steht für Verlässlichkeit und Stabilität. Für seine hervorragende Arbeit wurde Thomas Stelzer am heutigen Landesparteitag mit dem überwältigenden Vertrauen der Delegierten ausgestattet und erneut zum Landesparteiobmann der Oberösterreichischen Volkspartei gewählt. Ich gratuliere Thomas Stelzer herzlich zur Wiederwahl und wünsche ihm sowie seinen drei Stellvertreterinnen und seinem Stellvertreter alles Gute. Mit Stelzer an der Spitze wird in Oberösterreich weiterhin das Erfolgsrezept des Miteinanders im Vordergrund stehen“, betont Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer anlässlich des heute online abgehaltenen Landesparteitags der OÖVP.

Die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, schließt sich den Glückwünschen an: „Landeshauptmann Thomas Stelzer wird gemeinsam mit seinem Team den Erfolgskurs der Oberösterreichischen Volkspartei fortsetzen. Es freut mich, dass die Delegierten Landesparteiobmann Thomas Stelzer, seinen Stellvertreterinnen Christine Haberlander, Michaela Langer-Weninger und Doris Hummer sowie Stellvertreter August Wöginger in höchstem Maße ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Ich wünsche alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben und freue mich auf die Fortsetzung der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespartei.“

