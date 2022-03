"SOLDIERS PRAYING FOR PEACE" - ein gemeinsames Zeichen für den Frieden in Europa

Milizsoldaten starten Online-Friedensgebetsbuch und laden zur Mitwirkung ein.

Wien (OTS) - Das Online-Friedensgebetsbuch https://soldiersprayingforpeace.eu ist eine Initiative des MILIZVERBAND ÖSTERREICH. Wir laden alle Menschen ein, ein Gebet oder persönliches Statement für den Frieden einzutragen.

Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat eine Gruppe von österreichischen Milizsoldaten das Online-Friedensgebetsbuch realisiert, um den Menschen in den Kriegsgebieten nicht nur materielle Hilfe zukommen zu lassen, sondern auch im Gebet mit ihnen solidarisch zu sein.

Wir repräsentieren als Milizsoldaten des Österreichischen Bundesheeres unterschiedlichste Lebensrealitäten, aber uns eint der dringliche Wunsch nach einem friedlichen Miteinander aller Menschen, das Bekenntnis zu einem friedlichen Auskommen unter den Nationen der Welt. Wir sehen unsere Initiative als virtuellen Friedenseinsatz und sehen uns in diesem Sinne als Blauhelme der gefalteten Hände, als Friedenssoldaten des Gebets.

Am 25. März weiht Papst Franziskus die Ukraine und Russland dem unbefleckten Herzen Mariens. Dieser Initiative schließen wir uns mit unserem Gebetsbuch an und veröffentlichen am selben Tag unsere völkerverbindende Friedensgebetsinitiative.

Der Milizverband ist die unabhängige und überparteiliche Interessensvertretung aller Wehrpflichtigen des Miliz- und Reservestandes des Österreichischen Bundesheeres. Auf europäischer und internationaler Ebene sind wir mit Partner- sowie Dachorganisationen verbunden.

