Neue Friedenstechnologie: Nicht den „Feind“ bekämpfen, sondern die „Feindschaft“

Wien (OTS) - Kriege zu führen um Frieden zu schaffen ist die grausamste, unmenschlichste Sinnlosigkeit der Menschheitsgeschichte.

Im Jahre 1945 wurden die Vereinten Nationen (UNO) mit dem Ziel gegründet, die Menschheit "vor der Geißel des Krieges zu bewahren". Allein im Jahr 2020 wurden weltweit mehr als 200 Kriege geführt.

Inzwischen gibt es eine effiziente, wissenschaftlich dokumentierte und in der Praxis erprobte Alternative.

Die Ursache von Gewalt und Aggressivität beim einzelnen Menschen und der Gesellschaft

Kriege sind ein kollektives Phänomen von Gewalt und Aggression der einzelnen Menschen.

Sie sind ein Ausdruck von Stress im Kollektiv-Bewusstsein. Friedensbemühungen sind daher nur wirksam und sinnvoll, wenn sie mit Maßnahmen verbunden sind, Stress zu reduzieren. Dies kann entweder durch den Krieg selbst erreicht werden – die barbarischste und unmenschlichste Art Stress abzubauen, bzw. abzuleiten – oder durch Präventionsmaßnahmen, in dem nicht „der Feind“ bekämpft wird, sondern „die Feindschaft“. Darin begründet sich das Vedische Friedensprogramm, denn Frieden – genauso wie Krieg - entstehen im Geist, in den Köpfen der Menschen.

Die Lösung

Das Vedische Friedensprogramm basiert auf der jahrtausendealten Vedischen Wissenschaft; sie wurde von dem Vedischen Gelehrten Maharishi Mahesh Yogi in ihrer Vollständigkeit wieder belebt. Sie stellt das theoretische und praktische Knowhow zur Verfügung, die Ganzheitlichkeit des Bewusstseins zu entwickeln, und zwar im Besonderen durch Technologien, die den Geist auf die absolute, transzendente Lebensebene führen, auf der es keine Feindschaft gibt - allen voran die bekannte traditionelle Yoga-Technik der Transzendentalen Meditation.

Die positive Wirkung des Vedischen Friedensprogramms wurde in den letzten 40 Jahren im praktischen Einsatz in verschiedenen Konfliktzonen weltweit erprobt und in 50 wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Bereich der Soziologie erforscht und bestätigt.

- www.transzendentalemeditation.at/TM-Uebersicht-Research.pdf



- https://research.miu.edu/maharishi-effect/

- www.truthabouttm.org/SocietalEffects/Rationale-Research/

- Literatur: „An Antidot to Violence – Evaluating the Evidence“: Barry Spivack, Patricia Saunders; Change Makers Books, UK, USA, 2020

- Aufruf zum Weltfrieden (WDR-Interview mit Maharishi Mahesh Yogi, 1991)

https://www.youtube.com/watch?v=19DX4P31_WY

Das Vedische Friedensprojekt für Österreich beinhaltet

- die Ausbildung von 500 bis 1.000 Vedischer Friedensexperten in Wien (Praktizierende des TM- und TM-Sidhi Programms, einschließlich der Technik des Yogischen Fliegens) und 100 bis 300 in jedem Bundesland (je nach Größe).

Zur Vermeidung, bzw. Beendigung z.B. des aktuellen Krieges in der Ukraine wäre – auf Grund der bisher durchgeführten Studien - die Etablierung einer Gruppe von 1.500 Vedischer Friedensexperten in der Ukraine selbst, sowie eine entsprechende Zahl in Europa, speziell in den Nachbarstaaten der Ukraine, einschließlich Russland, erforderlich (mindestens 5.000).

Es gibt keine Alternative zu einer gewaltfreien Gesellschaft

Die Schaffung einer gewaltfreien Gesellschaft und dauerhaften Friedens auf unserer Welt, ist kein Luxus-Projekt. Es ist nicht ein isoliertes Problem der Politik oder des Militärs; es ist eine grundlegende Überlebensfrage, die uns alle betrifft – und es gibt keine Alternative dazu.

Alle Argumente die Sie bisher über die Notwendigkeit von "Kriegen" und die Unmöglichkeit friedlicher Konfliktlösungen gehört haben, sind überholt - sie sind nicht mehr gültig! Es gibt ein neues, ganzheitliches Wissen über das Leben und damit verbunden eine neue, einfache und wissenschaftlich überprüfte Technologie, dauerhaften Frieden zu schaffen durch die Entwicklung eines kohärenten Bewusstseins auf der Ebene der einzelnen Menschen, der Familien, der Städte, der Länder, der Nationen und der Welt als Ganzem.

Es ist die Sternstunde der verantwortungsbewussten Menschen, die die Offenheit besitzen, neue Wege zu gehen und die den Mut und den Einfluss haben, diese Wege auch praktisch umzusetzen.

Die Schaffung einer friedlichen Welt ist möglich – wenn wir dies wollen.

