AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner trifft auf Schweizer Amtskollegin Viola Amherd

Bilaterale Gespräche finden in Salzburg statt

Wien (OTS) - Am Montag, den 28. März 2022, trifft Verteidigungsministerin Klaudia Tanner auf die Schweizer Verteidigungsministerin, Viola Amherd, zu einem Arbeitsgespräch in der Schwarzenbergkaserne in Wals, Salzburg. Die beiden Ministerinnen sprechen über die aktuelle Lage den Ukraine-Krieg betreffend, sowie über die Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik Europas. Weitere Gesprächsthemen sind insbesondere die Lage am Westbalkan und in Mali, aber auch die militärische Friedensförderung.

Ablauf

12.30 Uhr Treffpunkt Kasernentor Schwarzenbergkaserne

anschließend Pressestatements der Verteidigungsministerinnen Klaudia Tanner und Viola Amherd

13.00 Uhr Ende des Medienevents

Zeit & Ort

28. März 2022, 12.30 Uhr,

Wache Kasernentor,

Schwarzenberg-Kaserne,

5071 Wals-Siezenheim



