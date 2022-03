„Sport am Sonntag“ über eine WM ohne Österreich

Am 27. März um 18.00 Uhr in ORF 1

Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag" am 27. März 2022 um 18.00 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

WM ohne Österreich – Franco Foda im Gespräch

Nach dem Scheitern in der WM-Quali spricht der Teamchef über Fehlentscheidungen, Enttäuschungen und Kritik.

Stefan Kraft und Manuel Fettner im großen Interview

Die beiden Team-Olympiasieger beim Weltcup-Finale in Planica über eine Saison mit Höhen und Tiefen.

Carina Edlinger – Der Paralympics-Star live zu Gast

Die Goldmedaillengewinnerin von Peking über Erfolg, Leistungsdruck und die schwierige Suche nach dem passenden Guide.

Sanktionen gegen Putins Krieg

Der Sport reagiert auf den Angriff Russlands – wie wirken die Maßnahmen?

