Peter Jagsch ist neuer Bezirksvorsteher von Hernals

Wien (OTS/RK) - Der bisherige Vize-Bezirkschef Peter Jagsch wurde gestern, Donnerstag, im Rahmen der Sitzung der Bezirksvertretung zum neuen Bezirksvorsteher von Hernals gewählt und im Anschluss von Bürgermeister Michael Ludwig angelobt. Ilse Pfeffer, die dem 17. Bezirk 20 Jahre lang vorstand, tritt in den Ruhestand. Der am 11. Dezember 1970 geborene Peter Jagsch ist gelernter Anlagenmonteur und seit dem Jahr 2001 Bezirksrat. Seit 2015 war er die Nummer zwei an der Seite Ilse Pfeffers.

