AVISO: Pressekonferenz "Unser Spiel für Menschenrechte", 30.3.22, 11:00

Eine Initiative zur FIFA Fußball-WM 2022 in Katar

Wien (OTS) - Bereits im Vorfeld sorgt die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar für große Kritik. Die Auslosung der WM-Gruppen am 1. April 2022 in Doha ist der richtige Zeitpunkt, um verstärkt auf die menschenrechtliche Situation im Austragungsland aufmerksam zu machen, und daran zu erinnern, dass Sport Verantwortung trägt - eine Tatsache, die auch im Kontext des Krieges in der Ukraine wieder allzu deutlich wurde.



Mit der Pressekonferenz am 30. März 2022 startet die Initiative Unser Spiel für Menschenrechte, die die gesellschaftliche Verantwortung des Sports in den Mittelpunkt rückt. Es werden Aktivist*innen und Sportler*innen zu Wort kommen, die zur Situation in Katar und ihren Erfahrungen rund um Sportgroßereignisse informieren:



Am Podium:

- Tim Noonan (International Trade Union Confederation, online zugeschaltet)

- Mustafa Qadri (Menschenrechtsexperte zu Katar, Equidem Research, online zugeschaltet)

- Barbara Helige (Präsidentin Österreichische Liga für Menschenrechte)

- Martin Kainz (Initiator des Projekts, fairplay Initiative, VIDC)



Moderation: Gersin Livia Paya (radio FM4)



Im Zuge des Projekts "Unser Spiel für Menschenrechte" werden österreichweit breitenwirksame Aktionen auf Sportplätzen und in Stadien durchgeführt. Im Rahmen einer Vielzahl von Aktivitäten werden sich Jugendliche, Vereine, Verbände und Entscheidungsträger*innen öffentlich für eine Kultur der Menschenrechte und für globale Gerechtigkeit einsetzen. Das Projekt wird von der fairplay Initiative am VIDC geleitet und mit den Partner*innen von Südwind, Frauen*solidarität, Vereinigung der Fußballer, this human world, Österreichische Liga für Menschenrechte, Weltumspannend arbeiten und radio FM4 umgesetzt. Die Initiative wird maßgeblich von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (Austrian Development Agency) gefördert.



Pressekonferenz "Unser Spiel für Menschenrechte"

Hinweis zur Teilnahme:

Es gilt die 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.

Datum: 30.03.2022, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.fairplay.or.at/projekte/unser-spiel-fuer-menschenrechte

Rückfragen & Kontakt:

Eva Baumgartner

fairplay Initiative / Public Relations

VIDC - Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation

+43 1 713 35 94-63

baumgartner @ vidc.org