Der ORF auf der Diagonale – die Diagonale im ORF

25 ORF-Produktionen beim Festival, Franz-Grabner-Preis und zahlreiche Highlights im ORF-Programm

Wien (OTS) - Das Festival des österreichischen Films feiert Jubiläum:

Vom 5. bis zum 10. April 2022 verspricht die 25. Ausgabe der Diagonale in Graz „Filme in Gesellschaft, Filme aus der Gesellschaft und Filme über unsere Gesellschaft“. Dabei kommt das bereits im Vorjahr erprobte Veranstaltungskonzept zum Einsatz, das geselliges mit bestmöglich sicherem Festivalerleben verbinden soll. In diesem Jahr sind 113 aktuelle österreichische Spiel-, Dokumentar-, Kurz-, Animations- und Experimentalfilme im Rennen um einen der hochdotierten Preise. Der ORF ist auch 2022 einer der Hauptmedienpartner und mit 20 im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinospielfilmen, zwei Archivschätzen, der ORF-RadioKulturhaus-Produktion „Der antifaschistische Zoo“ sowie zwei TV-Filmen (ORF-Landkrimi „Der Schutzengel“ und ORF-Stadtkomödie „Der weiße Kobold“) im Festivalprogramm zu finden. Auch der vom ORF mitinitiierte und -gestiftete Franz-Grabner-Preis für humanistisches Dokumentarfilmschaffen wird heuer wieder im Rahmen des Festivals verliehen. Die Leitung der Diagonale haben erneut Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber inne.

Im ORF-Programm ist die Diagonale sowohl im linearen Fernsehen als auch im Online-Bereich vertreten: ORF 2 präsentiert am 3. April ab 23.05 Uhr zur Einstimmung auf das Festival mit „Die Lange Nacht der Diagonale“ eine österreichische Dokumentarfilm-Nacht. Am 4. April begrüßt der „kulturMontag“ um 22.30 Uhr die österreichisch-irakische Filmemacherin Kurdwin Ayub, deren Langspielfilm „Sonne“ die Diagonale eröffnet. ORF III zeigt am 8. April die Wolf-Haas-Verfilmung „Das ewige Leben“ (20.15 Uhr) sowie Karl Markovics’ „Nobadi“ (22.15 Uhr). Das ORF-III-Magazin „Kultur Heute“ bringt am 11. April um 19.40 Uhr eine Spezialausgabe mit einer Festivalbilanz. Der ORF Steiermark berichtet ab dem 5. April in all seinen Medien umfassend über die Diagonale 2022. Auch die ORF-Radios, das ORF.at-Netzwerk, der Teletext, die TVthek und Flimmit stehen wieder im Zeichen der Filmfestspiele.

Der ORF auf der Diagonale

Mit 25 Produktionen ist der ORF bei der diesjährigen Diagonale vertreten, darunter 20 vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinospielfilme, eine Produktion des ORF RadioKulturhauses und zwei weitere aus dem ORF-Archiv sowie zwei TV-Filme.

Die Filme im Detail:

Kinospielfilme (Film/Fernseh-Abkommen) im Diagonale-Programm:

Geschichten vom Franz

Große Freiheit

Hinterland

Klammer – Chasing the Line

Luzifer

Moneyboys

Monte Verità

Der Onkel / The Hawk

Peterchens Mondfahrt

Rimini

Rotzbub

Sonne

Kinodokumentarfilme (Film/Fernsehabkommen) im Diagonale-Programm:

Alice Schwarzer

Alpenland

Auslegung der Wirklichkeit – Georg Stefan Troller

Für die Vielen – Die Arbeiterkammer Wien

Krai

Marko Feingold – Ein jüdisches Leben

Verschwinden / Izginjanje

Zusammenleben

ORF RadioKulturhaus im Diagonale-Programm:

Der antifaschistische Zoo

ORF-Archiv im Diagonale-Programm:

Miniaturen aus der Sendung Club 2

Das Dorf an der Grenze – Teil 1

TV-Produktionen im Diagonale-Programm:

ORF-Landkrimi „Der Schutzengel“

ORF-Stadtkomödie „Der weiße Kobold“

Verleihung des Franz-Grabner-Preises 2022

Bereits zur Tradition geworden ist die Verleihung des Franz-Grabner-Preises für humanistisches Dokumentarfilmschaffen in den Kategorien TV und Kino im Rahmen der Diagonale: Die 2017 ins Leben gerufene Auszeichnung im Andenken an den 2015 verstorbenen ORF-Journalisten und langjährigen Leiter der ORF-TV-Kulturdoku würdigt zum bereits fünften Mal Filmschaffende für ihren im ethischen und moralischen Sinne verantwortungsvollen und glaubwürdigen Umgang mit dem Medium. Nominiert in der Kategorie Kino sind heuer drei vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens unterstützte Produktionen:

„Weiyena – Ein Heimatfilm“ von Weina Zhao und Judith Benedikt, „WOOD – Der geraubte Wald“ von Ebba Sinzinger, Michaela Kirst und Monica Lăzurean-Gorgan sowie „Marko Feingold – Ein jüdisches Leben“ von Christian Krönes, Florian Weigensamer, Christian Kermer und Roland Schrotthofer. Im Bereich TV sind die ORF-Koproduktionen „Erich Fried – Dichter im Porzellanladen“ von Danielle Proskar; „Aller Anfang – Der Weg der Hebammen“ von Karin Berghammer und der ORF-„Am Schauplatz“-Zweiteiler „Ischgl im Ausnahmezustand“ und „Das große Schweigen“ von Ed Moschitz auserwählt. Der Franz-Grabner-Preis wird heuer am Donnerstag, dem 7. April, im Rahmen eines Festaktes in Graz vergeben.

Open Call: Ab 18! – Das Dokumentarfilmprojekt von 3sat

3sat sucht u. a. im Rahmen der Diagonale Dokumentarfilmprojekte – Projektvorschläge, aber auch bereits entstehende oder fertige Filme –, die in die Erlebnis- und Gefühlswelt junger Erwachsener eintauchen. Entstehen sollen unkonventionelle Porträts, die durch einen persönlichen filmischen Stil den Nerv einer Generation treffen und mit filmischen Ästhetiken und Erzählformen abseits des medialen Mainstreams experimentieren. Noch bis zum 1. Juni können Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingereicht werden. Weitere Infos dazu:

https://www.3sat.de/service-und-hilfe/ausschreibung-ab18-100-102.html

Die Diagonale in ORF 2 und ORF III

Im Rahmen der aktuellen Berichterstattung zur Diagonale 2022 widmet sich der „kulturMontag“ am 4. April um 22.30 Uhr in ORF 2 der diesjährigen Ausgabe des steirischen Filmfestivals und begrüßt als Gast im Studio die österreichisch-irakische Filmemacherin Kurdwin Ayub, deren erster, vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens unterstützter Langspielfilm „Sonne“ über Jugendliche zwischen Social Media, Selbstfindung und Rebellion die Diagonale eröffnet. Auch das ORF-III-Magazin „Kultur Heute“ befasst sich mit der Leistungsschau des österreichischen Films und bringt dazu am Montag, dem 11. April, um 19.40 Uhr eine Spezialausgabe mit einer Festivalbilanz.

„Die Lange Nacht der Diagonale“: Zur Einstimmung präsentiert ORF 2 am Sonntag, dem 3. April, ab 23.05 Uhr eine österreichische Dokumentarfilm-Nacht mit u. a. drei im Rahmen des ORF-Film/Fernseh-Abkommens entstandenen Kinoproduktionen, in der auch die Regisseurinnen und Regisseure der gezeigten Werke zu Wort kommen. Auf Ulrich Seidls ungeschönte Darstellung des Jagdtourismus in Afrika mit dem Titel „Safari“ folgen das tragikomische Generationenporträt „Paradies! Paradies! – Mein Vater, die Kurden und ich“ (0.50 Uhr) von Kurdwin Ayub sowie Constantin Wulffs behutsame filmische Annäherung an den Alltag in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie mit dem Titel „Wie die anderen“ (1.55 Uhr). Abschließend steht mit „AB:STAND“ (3.35 Uhr) ein von Robert Schabus gestaltetes, einfühlsames Zeitdokument des ersten Corona-Lockdowns in Klagenfurt auf dem Programm.

ORF III zeigt anlässlich der Diagonale am Freitag, dem 8. April, zwei österreichische Kinospielfilme, die ebenfalls mit ORF-Beteiligung entstanden sind: Den Auftakt macht Wolfgang Murnbergers Wolf-Haas-Verfilmung „Das ewige Leben“ (20.15 Uhr) mit Josef Hader in der Rolle des sympathisch-grantigen Kultermittlers Simon Brenner, danach erzählt Karl Markovics als Drehbuchautor und Regisseur mit „Nobadi“ (22.15 Uhr) eine Geschichte über Schuld, Vergangenheitsbewältigung und die Verletzlichkeit der menschlichen Existenz. Im Mittelpunkt des Dramas stehen zwei Menschen, ein alter Mann am Ende seines Lebens und ein illegaler Flüchtling – gespielt von Heinz Trixner und Borhanulddin Hassan Zadeh –, die nichts gemeinsam haben, aber für ein paar Stunden alles miteinander teilen.

Der ORF Steiermark zur Diagonale

Der ORF Steiermark berichtet in all seinen Medien umfassend über die Diagonale 2022. Nach ausführlichen Vorberichten bringen „Steiermark heute“ (19.00 Uhr, ORF 2/St), Radio Steiermark und steiermark.ORF.at ab Dienstag, dem 5. April, zahlreiche Beiträge u. a. über die Highlights und Schwerpunkte des Festivals, über Premieren, die Digitalangebote und die Diagonale-Preisverleihung. Weiters plant „Steiermark heute“ zum Festival-Auftakt auch einen Live-Bericht vom Eröffnungsabend in der Helmut List Halle. Begleitend werden in Kooperation mit der Diagonale TV-Trailer im Vorfeld des Festivals zum Einsatz kommen.

Die Diagonale’22 auf Flimmit

Flimmit (flimmit.at) ist als langjähriger Streamingpartner auch dieses Jahr wieder mit an Bord und zeigt ab 5. April eine von Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber kuratierte Kurzfilm-Kollektion aus dem aktuellen Talenteprogramm der Diagonale, darunter „Alles ist hin“ von Jan Prazak und „Die schönste Zeit“ von Daniel Fill. Ebenfalls auf Flimmit zu sehen: eine Auswahl an Diagonale-Eröffnungsfilmen der vergangenen 25 Jahre sowie bisherige Festivalhighlights versammelt in einer eigenen Diagonale-Kollektion mit preisgekrönten Filmen wie „Maikäfer flieg“ von Mirjam Unger, „Nobadi“ von Karl Markovics und „Die beste aller Welten“ von Adrian Goiginger.

ORF.at-Netzwerk, Teletext und TVthek im Zeichen der Diagonale

ORF.at gestaltet wieder einen eigenen Schwerpunktkanal zur diesjährigen Diagonale: Im Mittelpunkt von news.ORF.at/diagonale stehen ab Dienstag, dem 5. April, neben ausführlichen Berichten über Specials, Filme und Preisträger/innen auch die Stories anderer ORF.at-Channels von steiermark.ORF.at über oe1.ORF.at bis zu fm4.ORF.at sowie Videos der ORF-TVthek. Außerdem wird eine Auswahl der interessantesten Beiträge aus den sozialen Medien, die auf Twitter, Facebook und Instagram unter dem Hashtag #diagonale gepostet werden, auf der Website eingebunden. Die ORF-TVthek stellt weiters die TV-Sendungen zum Festival als Live-Stream sowie einen Video-on-Demand-Themenschwerpunkt zusammen, sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind.

Auch der ORF TELETEXT informiert in seiner aktuellen Kulturberichterstattung (Topstory Seite 110 und Magazin „Kultur und Show“ ab Seite 190) ausführlich über das Festival.

Die Diagonale in den ORF-Radios

Ö1 widmet sich mehrfach im Rahmen der „Journale“ sowie im „Kulturjournal“ (Montag bis Freitag, 17.09 Uhr) ausführlich der Diagonale 2022.

FM4 berichtet on air und auf fm4.ORF.at vom Festival des österreichischen Films: Am Mittwoch, dem 6. April, steht die „FM4 Homebase“ (19.00 Uhr) ganz im Zeichen der diesjährigen Diagonale. Hier kommen die Festivaldirektoren Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber ebenso zu Wort wie Filmemacher/innen wie Kurdwin Ayub, Ulrich Seidl und Marie-Luise Lehner. Im FM4 Filmpodcast sind bereits am Montag, dem 28. März, die Festival-Direktoren zu Gast – und am Samstag, dem 9. April, Ulrich Seidl. FM4 präsentiert außerdem das Screening von Elena Wolffs Spielfilmdebüt „Para:dies“ am 9. April.

