AVISO #Social MonTalk-Diskussion: Kärnten macht mobil! 28.03.2022, 18 Uhr, Rathaus St. Paul im Lavanttal mit LH Peter Kaiser

#Social MonTalk-Diskussion/Renner-Institut Kärnten: Kärnten macht mobil! Die Verkehrsanbindung ist ein Schlüssel für die Zukunft des Landes.

Montag, 28.03.2022

18 Uhr

Rathaus St. Paul im Lavanttal

Von der Fertigstellung der Koralmbahn bis zur zweiten Röhre des Karawankentunnels: Die großräumige Verkehrsanbindung Kärntens verbessert sich enorm. Der Nahverkehr befindet sich in einem rasanten Umbruch. Auch wegen des Klimawandels definieren wir Mobilität neu. Die Infrastruktur verändert sich. Was das für die Kärntnerinnen und Kärntner bedeutet und wie das Land diese Entwicklungen unterstützt, darüber diskutieren am 28. März ab 18 Uhr im Rathaussaal von St. Paul im Lavanttal:



Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten, SPÖ

Reinhard Wallner, Regionalmanager der ÖBB

Maria Knauder, Bürgermeisterin von St. Andrä, SPÖ

Lina Mosshammer, Verkehrsexpertin, VCÖ – Mobilität mit Zukunft

Moderation: Peter Plaikner, Pia Mikel

Geplant ist dabei auch ein intensiver Dialog mit dem Publikum, dessen Fragen und Anmerkungen in mehreren Runden zur Diskussion beitragen sollen.



Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, bitte um Vorab-Anmeldung unter:

https://kaerntengewinnt.at/somo/

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.