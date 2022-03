Einladung zur Pressefahrt zur Biogasanlage in Margarethen am Moos: "Zur Diversifizierung der Gasversorgung Österreichs"

Wien (OTS) - Wie kann Österreich seine Gasversorgung in Zukunft breiter und nachhaltiger gestalten und gleichzeitig sicherstellen, dass Teile der Wertschöpfung im Inland bleiben?

Der Besuch der größten Biogasanlage Österreichs zeigt Wege und Antworten. Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) und die Energie Versorgung Margarethen am Moos GmbH (EVM) laden Sie herzlich zur Teilnahme an der Pressefahrt ein.

Die Biogasanlage in Margarethen am Moos leistet einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige Energiezukunft Österreichs. Alleine mit dem hier gewonnenen Grünen Gas kann schon heute eine Stadt mit rund 3.300 Haushalten versorgt werden – ein Best Practice Beispiel wie die Energiewende unter Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit gelingen kann.

Zeit:

Mittwoch, 30. März 2022



Treffpunkt:

09:00 Uhr

ÖVGW

Schubertring 14

1010 Wien



Gemeinsame Busfahrt nach Margarethen am Moos:

Abfahrt: 09:15 Uhr

Rückkehr: ca. 12:00 Uhr



Zielort:

Energie Versorgung Margarethen am Moos GmbH

Energiestraße 9

2433 Margarethen am Moos



Ihre Gesprächspartner sind:

• Mag. Stefan Malaschofsky, Miteigentümer der EVM

• Mag. Michael Mock, Geschäftsführer der ÖVGW



Was Sie erwartet:

Nach der Führung über das Gelände der Biogasanlage beantworten wir Ihre Fragen und zeigen Perspektiven auf:

• Leistung der Biogasanlage in Margarethen am Moos GmbH

• Potenzial von Grünem Gas in Österreich?

• Was erwarten sich die heimischen Gasversorger von der Politik?

• Welche Lösungen erwartet sich die Bevölkerung?

• Wie rasch ist der Bau neuer Anlagen möglich?



Bitte lassen Sie uns bis Montag, 28. März 2022, entweder unter der Telefonnummer 01-712 12 00 oder info @ foggensteiner.at wissen, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen!



Bitte beachten Sie, dass eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen gilt.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Einladung zur Pressefahrt zur Biogasanlage in Margarethen am Moos: "Zur Diversifizierung der Gasversorgung Österreichs"

Datum: 30.03.2022, 09:00 - 12:00 Uhr

Ort: ÖVGW

Schubertring 14, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

Alexander Foggensteiner

Telefon: +43 (0)664 – 14 47 947

E-Mail: alexander @ foggensteiner.at

Web: www.foggensteiner.at