Conchita Wurst veröffentlicht “All I Wanna Do”, den Auftakt seiner Song-Release-Reihe 2022

Kopf oder Herz? Herz oder Bauch? Das ergründet Tom Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst in seinem neuen Song “All I Wanna Do”, der heute erscheint.

Wien (OTS) - “All I Wanna Do” lautet der Titel der ersten Veröffentlichung von Conchita Wurst in diesem Jahr. Die geheimnisvolle Elektro-Nummer nimmt sich zurück und zeigt die Breite des stimmlichen Spektrums des facettenreichen österreichischen Künstlers, der 2014 den Eurovision Song Contest gewonnen und sich seither mehrmals neu erfunden hat.



Kopf oder Herz? Herz oder Bauch? Oftmals sehen Beziehungen am Papier eigentlich perfekt aus, und doch entspricht das nicht der Realität. Vielmehr wünscht man sich krampfhaft, dass sie funktionieren. Aus Angst vor Veränderung hält man an einer aussichtslosen Zukunft fest. Wir lieben Gewohnheiten und scheuen das Ungewisse. Und in Momenten, wo man längst überfällige und gleichermaßen richtungsweisende Entscheidungen treffen müsste, steckt man lieber seinen Kopf in den Sand und würde am liebsten einfach tanzen.



“Jeden Tag würde ich am liebsten aufwachen und bemerken, dass wir als globale Gesellschaft gerade einen kollektiven Albtraum geträumt haben. Ich wünsche mir, dass alle Menschen in Frieden und Freiheit leben können, unabhängig von der Lotterie, in welche Landesgrenzen und in welchen Körper sie zufällig geboren wurden”, sagt Tom Neuwirth.



Die Nummer ist die erste Veröffentlichung, die in Symbiose mit dem österreichischen Musiker und Produzenten Lukas Klement und dem Musiker und Musikpädagogen Martin Zerza im Tonstudio entstanden ist.



“All I Wanna Do” erscheint auf allen gängigen digitalen Plattformen und wird morgen im Rahmen der Barcelona Eurovision Party erstmals live vor Publikum performt. Das offizielle Musikvideo zum Track erscheint nächste Woche am Donnerstag, den 31. März um 20:00 als YouTube Premiere mit dem Künstler im Live-Chat.



“All I Wanna Do” erscheint bei Singodd Records, einem unabhängigen Wiener Plattenlabel.



