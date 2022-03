Hammer/Grüne zur strategischen Gasreserve: Menschen können weiterhin sicher heizen

Ende der schmerzhaften Abhängigkeit von Gas bleibt unser Ziel

Wien (OTS) - „Wir müssen alles dafür tun, damit die Menschen in unserem Land auch im nächsten Winter ihre Wohnungen heizen können. Deshalb haben wir uns heute auf eine strategische Gasreserve geeinigt, auf die wir im absoluten Notfall zurückgreifen können”, sagt Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen.

Anders als bei Erdöl, gibt es bis jetzt keine Möglichkeit für den Staat selbst Gas einzukaufen und dieses zu speichern. Das wurde bislang dem Markt überlassen. Bei den hohen Gaspreisen, die bereits seit dem Sommer anstiegen, bedeutet das, dass Gas direkt verkauft und nicht eingespeichert wurde. Dadurch ist Österreich jetzt mit niedrigen Speicherständen konfrontiert. Um die Versorgungssicherheit der österreichischen Bevölkerung auch im absoluten Notfall sicherzustellen, legt die Republik jetzt eine strategische Gasreserve an. Dafür wird die Austrian Gas Grid Management AG (AGGM) von der Republik Österreich mit dem Kauf und der Einspeicherung eines Gasbedarfs von 12,6 TWh beauftragt. Das entspricht dem österreichischen Gesamtverbrauch von Gas in einem typischen Wintermonat. Eingesetzt wird die Reserve aber nur dann, wenn der Energielenkungsfall eintritt. In so einem absoluten Notfall kann die Regierung das Gas dann rationieren. Haushalte sind dabei aber jene Gruppe, die am längsten mit Gas versorgt wird. Da Österreich auch im nächsten Winter noch von Gas abhängig sein wird, wolle man durch die Gasreserve sicherstellen, dass die Menschen auch im Notfall ihre Wohnungen weiterhin heizen können. Wichtig ist für Hammer dabei aber auch das langfristige Ziel sich von der Gasabhängigkeit zu befreien.

„Fossile Energieträger bedrohen unser Klima und unsere Sicherheit. Heute spüren wir, wie schmerzhaft unsere Abhängigkeit von russischem Gas ist. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich weitere Schritte setzen, um unser Land langfristig unabhängig von Gasimporten zu machen. Und dafür wird die Gasreserve alleine nicht ausreichen, dafür braucht es den Ausstieg aus fossilem Gas“, betont Hammer und weiter: „Wir müssen einerseits die Abhängigkeit von autoritären Staaten beenden und andererseits die Klimakrise jetzt genauso ernst angehen. Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern ist klimapolitisch vernünftig und sicherheitspolitisch notwendig. Wir stehen den kommenden Generationen in der Verantwortung.“

