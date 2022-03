Die gemeinnützige Organisation C-Path eröffnet europäische Zentrale in Amsterdam

Amsterdam und Tucson, Arizona, 24. März 2022 (ots/PRNewswire) - C-Path Europa wird eng mit seinem US-Pendant zusammenarbeiten, um die Entwicklung neuartiger, von den Regulierungsbehörden befürworteter, Methoden zur Beschleunigung der Entwicklung medizinischer Produkte zu fördern

Um seine Mission zur Förderung von Innovationen für die Gesundheit auf der ganzen Welt zu unterstützen, hat das Critical Path Institute (C-Path), die Eröffnung seiner EU-Zentrale in den Niederlanden für bestehende und künftige gemeinnützige Aktivitäten in Europa bekannt gegeben.

C-Path ist weltweit als führend in der Regulierungswissenschaft anerkannt. Die Organisation verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen, wenn es darum geht, die behördliche Genehmigung für Instrumente zur Arzneimittelentwicklung (DDTs) oder neuartige Methoden in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und der japanischen Arzneimittel- und Medizinprodukteagentur (PMDA) zu beantragen. Alle von den Aufsichtsbehörden anerkannten Instrumente und Methoden von C-Path sind für die breite wissenschaftliche Gemeinschaft frei zugänglich.

Von ihrem Hauptsitz in Amsterdam will die gemeinnützige Organisation im Dienste der öffentlichen Gesundheit die Aktivitäten von C-Path erweitern und ergänzen. Zur Beschleunigung der Regulierungswissenschaft weltweit wird sie Fachwissen, Daten, Risiken und Kosten teilen und öffentlich-private Partnerschaften mit Mitgliedern aus der biopharmazeutischen Industrie, staatlichen Zulassungsbehörden, akademischen Einrichtungen und Patientengruppen in Europa ermöglichen.

„C-Path ist bereits in Europa etabliert und weist hier eine langjährige Präsenz auf", sagte C-Path-Vorstandsmitglied Tomas Salmonson, Ph.D., M.S., und ehemaliger Vorsitzender des EMA-Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP). „Wir freuen uns darauf, bestehende und neue Kooperationen zu fördern und so die europäischen Forschungsprogramme im Bereich der Regulierungswissenschaft produktiv zu unterstützen. Damit leisten wir einen Beitrag zur Umsetzung der ‚Regulatory Science Strategy to 2025' der EMA."

Seit seiner Gründung im Jahr 2005 arbeitet C-Path daran, in Europa Beziehungen zu knüpfen und Kooperationen zu fördern, um die globale Zusammenarbeit zu erleichtern. C-Path hat seitdem eine beträchtliche Anzahl von Qualifizierungsgutachten und Unterstützungsschreiben von der EMA erhalten und kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Anerkennung von DDTs und neuartigen Methoden durch die FDA, EMA und PMDA verweisen. Diese Fortschritte bei der behördlichen Anerkennung haben dazu beigetragen, verschiedene ungedeckte Bedürfnisse in der medizinischen Produktentwicklung zu befriedigen und die Arzneimittelentwicklung in verschiedenen Bereichen (unter anderem Tuberkulose, polyzystische Nierenerkrankung, Alzheimer, Parkinson und Reizdarmsyndrom) voranzubringen.

„Die Fortschritte in der Arzneimittelentwicklung vollziehen sich rasch auf internationaler Ebene, und C-Paths umfassende Erfahrung bei der Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung und der Zulassungsprozesse wird die Innovation bei der Entwicklung neuartiger Ansätze unterstützen, die von den Aufsichtsbehörden in vielen Ländern anerkannt werden können", sagte C-Path Chief Science Officer Klaus Romero, M.D., M.S., F.C.P. „Die Zusammenarbeit mit europäischen Organisationen ist nach wie vor eine wichtige Priorität von C-Path. Wir freuen uns, eine Niederlassung in Amsterdam zu haben. Sie wird auf jeden Fall dazu beitragen, unsere Zusammenarbeit zu verstärken und die Entwicklung von Behandlungen für einige der komplexesten Gesundheitsprobleme der Welt zu beschleunigen."

Ein Webinar, C-Path in Europe: Moving Global Regulatory Science Forward ist für den 20. April 2022 angesetzt. Melden Sie sich hier an.

Weitere Informationen finden Sie auf https://c-path.org/c-path-in-europe.

Das Critical Path Institute (C-Path) ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die 2005 in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft gegründet wurde. Die Aufgabe von C-Path besteht darin, die Entwicklung neuer Ansätze anzustoßen, um Innovationen in der Medizin und der Regulierungswissenschaft zu fördern und den Weg zu einer gesünderen Welt zu beschleunigen. C-Path ist international führend bei der Bildung von Kooperationen und hat zahlreiche globale Konsortien gegründet, denen derzeit mehr als 1.600 Wissenschaftler aus Regierungs- und Zulassungsbehörden, Hochschulen, Patientenorganisationen, Krankheitsstiftungen und Hunderte von Pharma- und Biotech-Unternehmen angehören. C-Path U.S. hat seinen Hauptsitz in Tucson, Arizona, C-Path in Europa hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, in den Niederlanden, und C-Path Ltd. ist von Dublin, Irland, aus tätig und beschäftigt weitere Mitarbeiter an mehreren anderen Standorten. Weitere Informationen finden Sie unter c-path.org.

In den USA wird das Critical Path Institute von der Food and Drug Administration ( FDA ) des Department of Health and Human Services ( HHS ) unterstützt und zu 54,2 % von der FDA/HHS mit insgesamt 13.239.950 $ und zu 45,8 % von nichtstaatlichen Quellen mit insgesamt 11.196.634 $ finanziert. Die Inhalte sind diejenigen des Autors/der Autoren und stellen nicht notwendigerweise die offizielle Meinung der FDA/HHS oder der US-Regierung dar und wurden auch nicht von diesen gebilligt.

