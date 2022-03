Polaschek gratuliert neuem Präsidium der AQ Austria

Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek gratuliert zur Wahl des Präsidiums der AQ Austria und setzt auf Fortführung der guten Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek gratuliert Thomas Bieger und Eva Werner zur Wahl als neuer Präsident und neue Vizepräsidentin des Boards der AQ Austria: „Es freut mich sehr, dass das Board der AQ Austria durch diese Wahl zwei Personen das Vertrauen ausgesprochen hat, die in Fragen der Hochschulentwicklung und der hochschulischen Qualitätssicherung ausgewiesene Experten sind.“

Thomas Bieger verfügt als ehemals langjähriger Rektor der Universität St. Gallen über umfassende Erfahrungen im Hochschulmanagement und in der Qualitätssicherung. Eva Werner bringt als ehemals langjährige Rektorin einer Fachhochschule vielfältige internationale Erfahrungen im Bereich der Qualitätssicherung in die Arbeit der Qualitätssicherungsagentur ein. „Ich wünsche dem neuen Präsidium in der Ausübung dieser sehr verantwortungsvollen Funktion viel Erfolg und alles Gute und freue mich auf eine weitere qualitätsvolle Zusammenarbeit.“ Gleichzeitig dankt der Wissenschaftsminister der scheidenden Präsidentin Anke Hanft und dem scheidenden Vizepräsidenten Wolfgang Mazal für die sehr engagierte und professionelle langjährige Zusammenarbeit.

Die AQ Austria ist eine die Agentur zur Qualitätssicherung und Akkreditierung des gesamten Hochschulbereiches in Österreich. Zu ihren wichtigsten Aufgaben zählen die Entwicklung und Durchführung externer Qualitätssicherungsverfahren, Audit- und Akkreditierungsverfahren sowie Beratung und Durchführung von Studien und Systemanalysen und Evaluierungen.

Das Board ist das zentrale unabhängige und weisungsfreie Entscheidungsorgan der AQ Austria. Diesem Expertinnen- und Expertengremium obliegen insbesondere alle Entscheidungen zu Akkreditierungen und Zertifizierungen, Beschlüsse über Verfahrensrichtlinien und -standards sowie Aufsichtsfunktionen gegenüber akkreditierten Bildungseinrichtungen in Österreich. Es besteht insgesamt aus vierzehn Mitgliedern.

