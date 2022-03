Integration: in die Arbeitswelt einsteigen – Unterstützung für Personen aus der Ukraine für den "Staplerschein" in Österreich

Staplerschein in Österreich und die mögliche Förderung für gemeinnützige Organisationen

Wien, Gössendorf (OTS/www.kuestenpatent-kroatien.at) - Integration durch Arbeit – Möglichkeit, sich als wichtiger Teil unserer Gesellschaft zu begreifen.

Staplerschein Österreich TM macht es möglich – Staplerkurs auf Deutsch mit schriftlicher Prüfung der Theorie auf Ukrainisch. Es ist ein Angebot, das bei Bedarf an allen nachstehenden Kursstandorten angeboten und umgesetzt werden kann. Als Einzelunternehmen bei der Wirtschaftskammer in Österreich eingetragen ist die Firma ein autorisierter Anbieter für die Ausbildung von Hubstaplerfahrer(w/m).

Kurs-Standorte in vier Bundesländern

Die Kurs-Standorte sind so gelegen, dass diese für eine möglichst große Anzahl von Arbeitnehmern (w/m) gut erreichbar sind und dass die Standorte den Anforderungen der Hubstapler-Ausbildung voll entsprechen, alle Möglichkeiten der Praxis bieten. Die Kurs-Standorte sind:

4671 Neukirchen bei Lambach (Wels), Willing 24 – Oberösterreich (Staplerkurs)



8077 Gössendorf, Anton Hubmann Platz 1 – Steiermark (Staplerkurs)



2345 Brunn am Gebirge, Industriestraße B 13 – Niederösterreich (Staplerkurs)



1200 Wien, Adalbert-Stifter-Straße 73 – Wien (Staplerkurs)

Zugangsvoraussetzung

Da die Ausbildung eine anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit zum Ziel hat, wird um Verständnis gebeten, dass hier nur ein Personenkreis geeignet ist, der geistig und körperlich belastbar ist – das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Förderung

Zwecks Förderung ukrainischer Staatsbürger können gemeinnützige Organisationen Kontakt zu Staplerschein Österreich TM aufnehmen, für die Unterstützung der ersten Teilnehmer ist vorerst ein Budget von 3.000, - € vorgesehen. Für Jobs in der Logistik-Branche besteht Nachfrage, der Einstieg in die Arbeitswelt Österreichs kann so erleichtert werden.

Prüfung auf Ukrainisch

AC Nautik e. U. – Staplerschein Österreich TM ist gut vorbereitet. Der Staplerschein bestätigt die Kenntnisse über das Führen von Hubstaplern. Es muss ein Kurs im Ausmaß von mindestens 20,5 Unterrichtseinheiten (à 50 Minuten) nach der Fachkenntnisnachweis-Verordnung BGBl. II Nr. 13/2007 § 6 Z 2 mit anschließender Prüfung gemacht werden. Grundkenntnisse der deutschen Sprache sind notwendig.

Zusammenarbeit ist gefragt

Wie lange die Ausbildung auf Ukrainisch dauern wird, welche Qualifikationen eventuell hilfreich sind und zusätzliche Unterstützungen (Dolmetscher) notwendig sind.



Gerne gibt dazu das Team von AC Nautik e. U. – Staplerschein Österreich TM Auskunft.



Staplerschein in Österreich Führen von Hubstaplern https://staplerschein-oesterreich.at/de/staplerschein/

Rückfragen & Kontakt:

STAPLERSCHEIN ÖSTERREICH TM / AC Nautik e.U

Anton Hubmann Platz 1/6

8077 Gössendorf

www.staplerschein-oesterreich.at