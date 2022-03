Das sind die besten Immobilienanbieter Österreichs

FindMyHome.at Qualitätssiegel: 25.000 Kund:innen haben entschieden

Wien (OTS) - Bereits zum zehnten Mal ehrt das heimische Immobilienportal FindMyHome.at die besten Immobilienanbieter des Landes mit dem FindMyHome.at Qualitätssiegel. Dazu wertet die Immobilienplattform jährlich über 25.000 Feedback-Fragebögen aus und honoriert in Folge die Besten der Branche für ihre herausragenden Leistungen. Die diesjährigen Sieger:innen sind: TRISTAR Immobilien, HARING Immobilientreuhand und IMMO-CONTRACT Wien sowie ÖSW – das Österreichische Siedlungswerk.

Am 24. März wurden die bestbewerteten, heimischen Immobilienanbieter mit dem FindMyHome.at Qualitätssiegel ausgezeichnet – Österreichs einzigem Award für Makler:innen und Bauträger auf Basis der Bewertung von Immobiliensuchenden aus Österreich. Corona-bedingt fand die Verleihung heuer digital statt. Die 47 Preisträger:innen wurden dennoch mit der renommierten Branchen-Auszeichnung belohnt und ihre Leistung gebührend geehrt.

Das sind die Top-Immobilienanbieter des Landes

Die Kund:innen haben entschieden: Die besten Immobilienmakler:innen und Bauträger Österreichs stehen fest. Aus über 400 teilnehmenden Immobilienanbietern setzten sich die besten 47 durch und freuen sich nun über die Prämierung mit dem FindMyHome.at Qualitätssiegel. Über 25.000 Rezensionen wurden dazu eingeholt und ausgewertet. Platz eins in der Kategorie „Qualitätsmakler 2021“, sicherte sich TRISTAR Immobilien dicht gefolgt von REAS Immobilien und MAYERL Immobilien. Die Bestplatzierungen in der Kategorie „Top Developer 2021“ erreichten HARING Immobilientreuhand (Platz 1), ÖSW - Österreichisches Siedlungswerk (Platz 2), GLORIT (Platz 3). Als „Best Performing Agency 2021“ überzeugte IMMO-CONTRACT Wien und als „Best Performing Developer“ ebenfalls ÖSW – Österreichisches Siedlungswerk.

„Wir zeichnen herausragende Leistungen durch die Stimmen der Kund:innen aus. Das schafft Transparenz und in Folge Vertrauen und Sicherheit bei den Immobiliensuchenden“, so Benedikt Gabriel, Mitbegründer von FindMyHome.at. „ Um den Qualitätsstandard bei der Immobilienpräsentation laufend zu optimieren, bieten wir den Makler:innen und Bauträgern im Rahmen unseres Qualitätsprogramms praxisnahe Workshops an, die in der Branche hochgeschätzt und gerne angenommen werden. Wir sind stolz darauf für herausragende Qualität in der Immobilienwelt beizutragen “, ergänzt Bernd Gabel-Hlawa, ebenfalls Mitbegründer von FindMyHome.at. Das Team von FindMyHome.at gratuliert allen Gewinner:innen, die durch ihre herausragenden Leistungen ihre Kund:innen begeistern konnten. Mit den qualitätsgeprüften Immobilienanbietern sowie den transparenten, direkt angehefteten Kundenrezensionen, bietet die Plattform FindMyHome.at ein, bei den Konsument:innen sehr gefragtes, Alleinstellungsmerkmal.

Qualitätssiegel 2021: Digitaler Umschwung in der Immobilienbranche

Jedes Jahr honoriert die österreichische Immobilienplattform FindMyhome.at besonders herausragende Leistungen mit dem Ziel, Transparenz und Qualität in der Immobilienbranche zu fördern. Das diesjährige Motto lautet dabei: Call for Excellence! „ Unter all den Videocalls, die tagtäglich geführt werden, war dieser Call ein ganz besonderer, denn er diente der Würdigung jener, die im letzten Jahr großartige Leistungen erbracht haben: Die Top Makler:innen und Bauträger haben sich trotz herausfordernden Umstände für herausragende Dienstleistungsqualität und überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit eingesetzt “, so das Gründerduo, „ Vor allem in den Lockdown-Zeiten mussten Besichtigungen sehr rasch über Videotelefonie abgehalten und das komplette Immobilienportfolio mit virtueller Begehung auf der Webseite angeboten werden. Wer in der Krise nicht schnell und flexibel auf den neuen Bedarf reagierte, wurde rasch überholt. Umso besser schnitten dafür jene Anbieter ab, die sich den digitalen Möglichkeiten nicht verschlossen haben. “

Mehr Informationen zum FindMyHome.at Qualitätsprogramm: https://www.findmyhome.at/qualitaetsprogramm

Über FINDMYHOME.AT

FINDMYHOME.AT ist eine der Top Immobilien-Plattformen Österreichs und wurde 2001 von den erfahrenen Immobilienmaklern Bernd Gabel-Hlawa und Benedikt Gabriel gegründet. Ziel ist seit jeher durch stetige technische Innovationen, ein transparentes Bewertungssystem sowie jährliche Qualitätskontrollen und -auszeichnungen den Plattform-Nutzern eine kostenlose, einfache, userfreundliche und hochqualitative Immobiliensuche zu bieten. Seit 2019 verbindet sich unter der Dachmarke FINDMYHOME.AT ein Drei-Marken-Gespann, das vom Vermarktungskonzept bis zur Luxus-Immobilien-Plattform alle Dienstleistungen für Immobilienvermarktung aus einer Hand anbietet: FINDMYHOME.AT – die Immobilienwebsite, FINDMYHOME.media – die Werbeagentur der Immobilienbranche, FINDMYHOME Premium Living – Österreichs erste Adresse für High-Class-Immobilien. Mit mehrfachen Auszeichnungen, u.a. dem IMMMO Award 2019 als das bestbewertete klassische Immobilien-Portal Österreichs, sowie mit einem sehr hohen Bekanntheitsgrad bei Anbietern wie Suchenden hat sich FINDMYHOME.AT bereits als Innovator und als das Qualitäts-Immobilienportal unter Beweis gestellt. www.findmyhome.at

