Der Titelsong zum Kinofilm "Dinner für Acht"

Wien (OTS) - „ESCAPE YOUR SIGHT“ heißt der Titelsong für den neuen österreichischen Kinofilm DINNER FÜR ACHT. Er wurde eigens von Komponist Tobias Alexander Ratka komponiert - in Kollaboration mit der DINNER FÜR ACHT Darstellerin Nina Hafner. Ratka und Hafner schrieben den Song gemeinsam in Hinblick auf das Kernthema des Films, der totalen digitalen Überwachung - metaphorisch aus Sicht einer toxischen Liebesbeziehung. Die Aufnahme des Songs erfolgte in Ratkas technisch bestens ausgestattetem Wiener Tonstudio.

Die musikalische Produktion ist eine kleine Hommage an den Pop-Rock der 2000er, welcher derzeit sein Revival im Mainstream erlebt. Es ist die erste Zusammenarbeit der beiden Künstler, die in Zukunft weitere musikalische Projekte gemeinsam verwirklichen wollen.

Die 20 jährige Nina Hafner besuchte bereits neben ihrer Schulausbildung die Elfriede Ott Akademie, die Musical Academy Teatro und die Film School Vienna. In vier Musicals spielte sie seitdem Haupt- oder tragende Nebenrollen. Für die Rolle der Alice im Musiktheater ALICE IM WUNDERLAND erhielt sie 2019 sogar den Papageno Award, die höchste Auszeichnung für Jugendtheater, für die beste Hauptrolle. In Film und Fernsehen war sie bereits in ORF Produktionen wie SOKO KITZBÜHEL, DIE DETEKTIVE, DIE KINDER DER VILLA EMMA oder MÖRDERISCHES TAL PREGAU, KEIN WEG ZURÜCK zu sehen.

Komponist Tobias Alexander Ratka ist bekannt für die neue Titelmusik zu Österreichs am längsten laufender Doku-Serie UNIVERSUM, er komponierte zudem die Musik für die slowakische TV-Serie THE WORST WEEK OF MY LIFE (englischer Titel), sowie die Musik für Kinofilme, Werbungen, Online Shows und Kurzfilme. Zurzeit komponiert Ratka für den ORF die Filmmusik zur neuen Serienauskoppelung SOKO LINZ aus dem Krimi-Franchise. Er komponierte auch den Soundtrack für den neuen Kinofilm DINNER FÜR ACHT.

Die Erfolge der jungen Schauspielerin und Sängerin Nina Hafner und des Jung-Komponisten Tobias Alexander Ratka können sich sehen lassen und sind eine gute Basis für ihre weitere Karriere.

https://www.tobiasalexanderratka.com

https://www.nina-hafner.net

Link zum Musikvideo: Escape Your Sight - YouTube

Link zum Pressefoto: http://www.amazing-austria-entertainment.com/escapeyoursight

Bildtext: Der Filmsong „ESCAPE YOUR SIGHT“ wurde von Tobias Alexander Ratka komponiert - in Kollaboration mit der DINNER FÜR ACHT Schauspielerin und Sängerin Nina Hafner.

