AVISO: NEOS Wien lädt hochkarätige europäische Politiker_innen zu „New Central Europe+ Mayors Convent“

Gemeinsame Deklaration „Reshaping Our Future“ wird unterzeichnet

Wien (OTS) - NEOS Wien-Landesparteichef Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr tauscht sich am Dienstag, 29.3.2022, mit Amtskolleg_innen aus Europa zu den brennenden Themen aus: Krieg in der Ukraine, Klimawandel, Pandemie-Bekämpfung, aber auch die Gefahren durch Populismus und Fake News stehen auf der Tagesordnung.

Die Gästeliste ist prominent. Unter anderem kommen:

Gabor KERPEL-FRONIUS - Vizebürgermeister Budapest

Matus VALLO - Bürgermeister Bratislava

Dominik FRITZ - Bürgermeister Timisoara

Ivica PULJAK - Bürgermeister Split

Viesturs ZEPS - Vizebürgermeister Riga





Gemeinsam unterzeichnen die liberalen Amtsträger*innen die Deklaration „Reshaping Our Future – The Turning Point for a Sovereign Europe“.

Die Vertreter_innen der Medien sind zu dieser Unterzeichnung herzlich eingeladen. Wir bitten um Einhaltung der 2G-Regel.

NEOS Wien: New Central Europe+ Mayors Convent

Datum: 29.03.2022, 14:00 Uhr

Ort: Wiener Rathauskeller

Rathausplatz 1, 1010 Wien, Österreich

