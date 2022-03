Weinviertel DAC: Symbol für eine Region

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 2. April 2022 um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Eine Region, ein Wein könnte man sagen, denn der Weinviertel DAC, der vor genau 20 Jahren im Weinviertel aus der Taufe gehoben wurde, ist heute weit mehr als nur eine Marke. Er ist weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus zum Symbol und zum verbindenden Element eines ganzen Landstrichs geworden. Von Poysdorf bis Gänserndorf ist der Grüne Veltliner von jeher die wichtigste Rebsorte im Weinviertel. Die weißen Trauben werden auf über 50 Prozent der Rebfläche kultiviert. Heute ist der pfeffrige, grüne Weinviertel DAC das Aushängeschild des Weinviertels.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 02. April

*Zukunft Lammfleisch

Wir hinterfragen die Zukunft für Schafbauern und Lammfleischproduzenten. Welche Initiativen es zum Lammfleisch gibt, sehen wir am Beispiel des Betriebs Scheuringer in Waizenkirchen in Oberösterreich.

*BOKU feiert Jubiläum

Vor genau 150 Jahren, im Jahr 1872, ist die Universität für Bodenkultur gegründet worden. Zum Standort Wien und dem traditionellen Agrarschwerpunkt sind zahlreiche moderne Forschungsgebiete und Standbeine dazugekommen. Am Standort Tulln sehen wir uns innovative Forschungsprojekte an.

*AMA Genussregion: Handwerk Fleisch

Neue Ideen sind auch bei der traditionellen Verarbeitung und Veredelung von Fleisch- und Wurstwaren gefragt. „Land und Leute“ besucht einen Fleischer Betrieb in St. Johann im Pongau in Salzburg, der genau damit erfolgreich ist.

*Korbflechten macht Schule

Im Gailtal in Kärnten hat das Korbflechten noch Tradition. Christof Stattmann hat die alte Technik noch von seinem Großvater gelernt und gibt die Kunst nun an Schüler in Hermagor weiter.

