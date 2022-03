SPÖ-Holzleitner: „Ein Minister mit herzigen Sonntagsreden für die Elementarpädagogik reicht nicht, wir brauchen Taten“

SPÖ fordert flächendeckenden Ausbau ganztägiger Kinderbetreuungseinrichtungen, 1 Mrd. Euro jährlich im Rahmen der 15-Vereinbarung sowie Aufwertung der Elementarpädagogik

Wien (OTS/SK) - Eva-Maria Holzleitner, Sprecherin der SPÖ für Frauen und Jugend, stellte im Rahmen ihrer Rede in der heutigen Sitzung des Nationalrats klar: „Ein Minister mit herzigen Sonntagsreden für die Elementarpädagogik reicht nicht, wir brauchen Taten.“ Polaschek hatte zuvor in der ORF-„Pressestunde“ sein „Herz“ für die Elementarpädagogik gelobt, aber gleichzeitig keinerlei Verbesserungen in Aussicht gestellt. ****

Die SPÖ fordert daher neuerlich den flächendeckenden Ausbau der Kinderbildungseinrichtungen samt Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung. „ÖVP-Chats belegen, dass Kurz und seine Truppe das aus Machtinteressen verhindert haben. Es gibt in diesem Land – von der Wirtschaftskammer über die Industriellenvereinigung, die Sozialpartner insgesamt – bald niemanden mehr außer der ÖVP, die gegen ein ganztägiges Angebot sind. Die ÖVP muss ihr reaktionäres Frauen- und Bildungsbild endlich loswerden“, so Holzleitner. Konkret will die SPÖ eine Milliarde mehr pro Jahr dafür aufwenden. Insgesamt muss man, so Holzleitner, die gesamte Elementarpädagogik aufwerten. „Zurecht gehen Pädagoginnen und Pädagogen auf die Straße, weil ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen. Die Unterstützung der SPÖ ist ihnen dabei gewiss“, so Holzleitner. (Schluss) lk/bj



