EXPO Pavillon in Dubai erhält Austrian Green Planet Building Award

Das von querkraft Architekten in einem interdisziplinärem Team geplante Ausstellungsgebäude besticht durch klimaschonende Bauweise, Effizienz und Zerlegbarkeit.

Wien (OTS) - Austrian Green Planet Building® (AGPB) steht für hochwertige Ansprüche an nachhaltiges Bauen: Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien sind die Schlüsselfaktoren für einen weitgehend CO2-neutralen Gebäudesektor, stehen deshalb im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® Awards. AGPB ist eine gemeinsam vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (AWA) getragene Dachmarke, die herausragende Leistungen österreichischer Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe für ihre Bautätigkeit im Ausland auszeichnet. AGPB übersetzt dabei die Zielsetzungen der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. In Österreich entsprechen bereits rund 1.200 Gebäude dem hochwertigen klimaaktiv Gebäudestandard, welcher auch weltweit für die Auszeichnung mit einem AGPB AWARD als Beurteilungsgrundlage verwendet wird.

Aufgrund der weltweiten Pandemie mit schwerwiegenden Folgen für die globale Bauwirtschaft wurde das Auszeichnungsformat zwischenzeitlich ausgesetzt, im Hintergrund konnten jedoch zahlreiche Auslandsprojekte österreichischer Unternehmen identifiziert werden, die den hohen Ansprüchen des AGPB entsprechen.

Als erstes Projekt im Jahr 2022 erhält nun der nationale EXPO Pavillon der aktuellen Weltausstellung in Dubai den AUSTRIAN GREEN PLANET BUILDING® AWARD.

Das von querkraft Architekten geplante Ausstellungsgebäude ließ sich von historischen Windtürmen und den klimaregulierenden Eigenschaften der arabischen Lehmarchitektur inspirieren. Die Bautraditionen des EXPO-Gastgeberlandes neu interpretierend bilden 38 ineinander verschnittene Kegel unterschiedlicher Höhe die unverwechselbare Gestalt des österreichischen EXPO-Pavillons. Gruppiert um drei begrünte Höfe entstehen innen wie außen spannende und einzigartige Raumfolgen von unterschiedlicher Atmosphäre. Oberflächen aus Lehmputz, ein durch geschickt gesetzte Öffnungen omnipräsentes Wechselspiel von Licht und Schatten sorgt für eine lebendige Ausstellungsarchitektur, die bei den Besucher:innen für große Akzeptanz und Wohlbefinden sorgt. Inmitten der Hektik des Expo-Betriebes wurde so ein Ort der Entschleunigung und Ruhe bei angenehmem Raumklima, Tageslicht und Naturbezug realisiert, der zuletzt für seine gestalterische Qualität mit begehrten internationalen Architekturpreisen wie dem „German Design Award“, dem „Built Design Award“ und dem „Global Architecture & Design Award“ ausgezeichnet wurde. Die nun erfolgte Verleihung des AUSTRIAN GREEN PLANET BUILDING® AWARD durch das Klimaschutzministerium würdigt insbesondere die herausragenden Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz. Von Beginn an wurde der EXPO Pavillon mit Bedacht auf sparsamen Ressourceneinsatz konzipiert, er kann im Unterschied zu vielen anderen der Ausstellungsgebäude auch nach der Weltausstellung weiter bestehen. Möglich macht das die Konstruktion aus lediglich acht unterschiedlichen Fertigteiltypen. Nach den 182 Tagen der EXPO 2020 können die Kegel in ihre Einzelteile zerlegt werden und an einem neuen Ort im arabischen Raum erneut aufgebaut werden.

Das Zusammenspiel von lokaler Bautradition und intelligentem Klima-Engineering aus Österreich ermöglicht im heißen Wüstenklima den weitgehenden Verzicht auf konventionelle Klimatechnik. Der Energiebedarf konnte verglichen mit Gebäuden ähnlicher Art und Nutzung um mehr als 70 Prozent reduziert werden. Damit liefert der von querkraft gemeinsam mit einem umfassenden österreichischen Consulting-Team geplante Pavillon einen interkulturellen Beitrag zur Energiedebatte und zu Fragen des klimasensiblen Bauens.

Projektbeschreibung mit allen Beteiligten, Projektvideo, Fotos und Grafiken:

https://www.agpb.at/de/expo20.htm

