Aviso, 25.3.: LTP Woller lädt zur Straßenbenennung nach Dr. Josef Staribacher

Wien (OTS/RK) - In Neu Marx im 3. Bezirk wird eine Straße nach dem im Jahr 2014 verstorbenen Gewerkschafter und Politiker Dr. Josef Staribacher benannt. Wiens Landtagspräsident Ernst Woller lädt aus diesem Anlass am morgigen Freitag, dem 25. März, um 11 Uhr zu einer Festlichkeit ein, in deren Rahmen nicht nur die offizielle Straßenbenennung zelebriert wird. Auf dem Programm steht etwa auch ein Gespräch mit Zeitzeug*innen, Familienmitgliedern und Wegbegleiter*innen, das die ehemalige Landtagspräsidentin und Journalistin Dr.in Elisabeth Vitouch leiten wird. Hinzukommend haben Besucher*innen die Chance, Film- und Tagebuchausschnitte Josef Staribachers zu betrachten. Die Feier findet im Globe Wien (3., Neu Marx, Ecke Karl-Farkas-Gasse) statt.



Journalist*innen sind herzlich willkommen.

Programm:

Begrüßung: Landtagspräsident Ernst Woller

Ansprache: Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb

Gesprächsrunde: Dr.in Elisabeth Vitouch im Gespräch mit Zeitzeug*innen, Familienmitgliedern, Freund*innen und Wegbegleiter*innen

