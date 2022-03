ORF III überträgt morgiges Papst-Gebet für Frieden in der Ukraine live aus dem Petersdom

Am 25. März um 17.00 Uhr

Wien (OTS) - Papst Franziskus ruft am Freitag, dem 25. März 2022, Menschen aus aller Welt zum Friedensgebet angesichts des Krieges in der Ukraine auf. ORF III Kultur und Information überträgt die Bußfeier, bei der das Kirchenoberhaupt Russland und die Ukraine dem Unbefleckten Herzen Mariens weihen will, aus dem Petersdom in Rom live ab 17.00 Uhr.

Bei einer solchen Weihe wird die heilige Maria gebeten, die Menschen oder ganze Länder unter ihren mütterlichen Schutz zu nehmen, sie vor Gefahren und Versuchungen zum Bösen zu bewahren. Die Menschheit sei „vom Weg des Friedens abgekommen“, habe „die Lehren aus den Tragödien der letzten Jahrhunderte und das Opfer der Millionen in den Weltkriegen Gefallenen vergessen“ und „die Verpflichtungen, die wir als Gemeinschaft der Nationen eingegangen sind, nicht erfüllt“, heißt es in dem Text zum Weiheakt, der für etwa 18.30 Uhr vorgesehen ist.

