Nachhaltige Ernährungskompetenz durch Stadtteilarbeit fördern

Wien (OTS) - Den Hilfswerk Nachbarschaftszentren ist es in ihrer Stadtteilarbeit ein großes Anliegen, einen möglichst niederschwelligen Zugang zu gesundheitsbezogenem Wissen anzubieten. Der Bereich Ernährung spielt dabei eine große Rolle. Am 4. April 2022 werden das Thema gesunde, nachhaltige Ernährung und der Wiener Lebensmittelaktionsplan in den Mittelpunkt gerückt.



Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren sind seit über 40 Jahren in der Stadtteilarbeit tätig und setzen auf Empowerment durch Wissens- und Kompetenzsteigerung, vor allem zu gesundheitsbezogenen Themen wie Ernährung sowie zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Mit niederschwelligen Angeboten, etwa Kochkursen, werden den Besucherinnen und Besuchern der Umgang und das Arbeiten mit Lebensmitteln nähergebracht. In fünf Nachbarschaftszentren gibt es frei zugängliche, mit fast ausschließlich frischen Lebensmitteln wie Gemüse, Obst oder Milchprodukten befüllte „FairTeiler“-Kühlschränke zur Lebensmittelweitergabe. Die Stadtteilarbeit der Nachbarschaftszentren orientiert sich unter anderem an den „Wiener Gesundheitszielen 2025“, insbesondere dem Ziel 5 „Gesundheitskompetenz der Wiener Bevölkerung stärken“.

„Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren als Orte der Begegnung und des Austausches setzen auf Wissensvermittlung zum Thema Ernährung und gesunde Lebensmittel, das hier niederschwellig allen Menschen zugänglich gemacht werden kann. Die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener liegt uns am Herzen und gesunde und gute Ernährung spielt dabei eine überaus wichtige Rolle“, sagt Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.

Wiener Lebensmittelaktionsplan und Präsentation der Broschüre "G.U.T. und günstig essen"

„Gute Ernährung allen Menschen zugänglich zu machen, ist sowohl für die Gesundheit, als auch für die Umwelt und das Klima wichtig“, so die Umweltausschussvorsitzende und Beirätin der Hilfswerk Nachbarschaftszentren, Gemeinderätin Nina Abrahamczik. Die Stadt Wien setzt hier seit langem Initiativen und hat 2020 mit dem Wiener Lebensmittelaktionsplan "Wien isst G.U.T." ein übergreifendes Dach geschaffen. Dieser Aktionsplan adressiert das Thema Ernährung in all seinen Facetten – von der Lebensmittelproduktion über den Zugang zu frischen, gesunden Lebensmitteln bis hin zur Vermittlung von Ernährungswissen.



Mit der Broschüre "G.U.T. und günstig essen" nimmt sich das Ökosoziale Forum Wien diesen Lebensmittelaktionsplan zum Anlass aufzuzeigen, wie gesunde und nachhaltige Ernährung im Alltag umgesetzt werden kann. Am 4. April 2022 wird dieser Wegweiser im Rahmen der Veranstaltung unter dem Motto „Gutes Essen für alle“ erstmals vorgestellt.



Veranstaltung „Gutes Essen für alle“:

Wann: Montag, 4. April 2022, 9:00-12:30 Uhr

Wo: Nachbarschaftszentrum 7 des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien



Programm:

Begrüßungen:

Mag.a Nina Abrahamczik – Vorsitzende Gemeinderatsausschuss Klima, Umwelt, Demokratie und Personal und Beirätin der Hilfswerk Nachbarschaftszentren

DI Eva-Maria Persy, MBA, MSc – Vizepräsidentin des Ökosozialen Forums Wien, Wiener Tierschutzombudsfrau



Kurzinputs:

Dipl.-Ing. Thomas Mosor: Wien isst G.U.T.! - Der Lebensmittelaktionsplan der Stadt Wien

Mag.a Kordula Stephan, DGKP: Gesundheitsförderung in der Stadtteilarbeit der Hilfswerk Nachbarschaftszentren – Fokus gesunde Ernährung

Daniela Bergthaler, MSc: G.U.T. und günstig essen in Wien – Grundlagen einer nachhaltig gesunden Ernährungsumstellung für den Alltag



Medienvertreter/innen sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.

U.A.w.g.: nina.wagner @ wiener.hilfswerk.at



Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiter/innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

Downloadbereich Link zur Website

Rückfragen & Kontakt:

Nina Wagner, BA, Wiener Hilfswerk

T: +43 1 512 36 61-1451, M: +43 664 618 97 34

E: nina.wagner @ wiener.hilfswerk.at / www.wiener.hilfswerk.at