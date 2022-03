Lucas und Florian Fendrich, Matthias Gschwandtner sowie Sharon Thottakkara am 25. März zu Gast bei „Vera“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 25. März 2022, sind die Brüder und Bandkollegen Lucas und Florian Fendrich, der Einsiedler Matthias Gschwandtner sowie Sharon Thottakkara, die ihrem Vater durch eine Stammzellenspende das Leben gerettet hat, ab 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Erstmals gemeinsam im TV: Lucas und Florian Fendrich – die Söhne des großen Rainhard. Sie performen bei „Vera“ ihren eigenen Song. Dass es die Brüder-Band überhaupt gibt, ist Corona geschuldet, denn Florian ist von Beruf eigentlich Golf-Lehrer. Während der Pandemie war es damit allerdings vorbei. Aber weil er ebenso musikalisch begabt ist wie sein Vater und sein älterer Bruder Lucas, der mit seiner Band „Hunger“ bereits international erfolgreich ist, war Florian von der Idee, eine Brüder-Band zu gründen, sofort begeistert. Bei Vera Russwurm präsentieren die beiden ihren Song „Don’t Say You“ erstmals on Stage und sprechen über ihre kreative Brüder-WG, in der auch der Bandname „8WS“ kreiert wurde. Sie erzählen außerdem, dass Papa Rainhard höchstens mal einen Tipp gibt, denn von der Finanzierung bis hin zur Produktion der Songs machen Lucas und Florian alles allein. Aber ganz egal ist ihnen die Meinung ihres Vaters nicht – er hat schon einige Songs gehört und ist begeistert.

Wie lebt es sich als Einsiedler, wenn man verheiratet und Familienvater ist? Der Salzburger Matthias Gschwandtner beantwortet diese Frage bei Vera Russwurm, denn er hat sich vor zwei Jahren für ein Leben in der Klause auf 1.000 Metern Seehöhe entschieden. Er lässt das Leben ohne Strom, Heizung oder Fließwasser nun allerdings hinter sich – und das, obwohl er sich in dieser Lebensform durchaus beschenkt gefühlt hat.

Sie hatten immer schon ein inniges Vater-Tochter-Verhältnis, doch nun ist ihr Band noch enger geworden: Da in der weltweiten Datenbank kein geeigneter Spender für den an Leukämie erkrankten John Chacko Pallikunnel gefunden werden konnte, erklärte sich seine Tochter, die 36-jährige indischstämmige Sharon Thottakkara, ohne zu zögern zu einer Stammzellenspende für ihren geliebten Daddy bereit. Beide sind wohlauf und überaus glücklich.

Rückfragen & Kontakt:

ORF-Pressetelle

Lisa Matisovits

(01) 87878 - DW 17735

https://presse.ORF.at