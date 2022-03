„Opus – The Last Note“: Das Abschiedskonzert der Kultband am 26. März ab 22.00 Uhr in ORF 2

Das fulminante Finale einer Weltkarriere

Wien (OTS) - Vom Proberaum in Stegersbach aus in die ganze Welt: Nach 48 Jahren und mehr als 1.500 Auftritten hat die legendäre steirische Band Opus, die 1984 mit „Live is Life“ einen Megahit gelandet hat, ihre unglaubliche Karriere beendet. Gemeinsam mit zahlreichen Special Guests, u. a. STS, Willi Resetarits, Reinhold Bilgeri, The Schick Sisters sowie Christian Kolonovits mit dem „Opuspocus Orchestra“, hat Opus im vergangenen Dezember mit zwei letzten Konzerten in der Oper Graz einen fulminanten Abschied von der Bühne gefeiert. Das ORF-Landesstudio Steiermark hat das große Finale der Kultband mit 20 Kameras – unter der Regie von Helmut C. Gürtl – für das Fernsehpublikum aufgezeichnet. ORF 2 zeigt am Samstag, dem 26. März 2022, ab 22.00 Uhr die Highlights des Konzerts und blickt zum Start in „10 Minutes To Showtime“ hinter die Kulissen des Events.

Opus verabschiedet sich mit zahlreichen Hits von der Bühne

Das Abschiedskonzert führt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Zeitreise durch eine Weltkarriere – zahlreiche Opus-Hits inklusive:

Vom 1981 veröffentlichten Album „Eleven“, durch das die Band erstmals Bekanntheit erlangt hat, bis hin zur letzten Single „We Made It“. Außerdem zu hören: „Greta“, „My Style / Up and Down“, „Opusphere“, „The Beat Goes On“ und „Hands in the Air“. Als Höhepunkt darf der Megahit „Live is Life“ natürlich nicht fehlen!

Die musikalischen Weggefährten der Band geben an diesem denkwürdigen Abend Opus-Hits, Evergreens und Hymnen des Austropop zum Besten:

Reinhold Bilgeri („Desperado“), Maria Bill („I mecht so gern landen“), Robby Musenbichler (Begleitung Gitarre bei „Route 66“ & „Flyin’ High“), Paul Pfleger („In the End“), Willi Resetarits („Feuer“), Johannes Silberschneider („Route 66“), Gert Steinbäcker („Großvater“) und The Schick Sisters („Flyin’ High“) rocken das finale Konzert. Viel Jubel gibt es außerdem für STS mit „Fürstenfeld“ – Steinbäcker, Timischl und Schiffkowitz stehen beim Opus-Finale das erste Mal seit neun Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne.

Passend zur opulenten Licht- und Bühnenshow sind alle Songs des Abschiedskonzerts aufwendig arrangiert. Das „Opuspocus Orchestra“ unter der Leitung von Dirigent Christian Kolonovits und eine Bläser-Sektion sind dabei ebenso vertreten wie Mitglieder der Studio Percussion unter der Leitung von Günter Meinhart. Regie führt Helmut C. Gürtl.

„10 Minutes To Showtime“: Persönliche Eindrücke der Band

Umrahmt wird das bildgewaltige Opus-Konzerthighlight in ORF 2 von einem sehr persönlichen Rückblick auf die Bandgeschichte und Behind-the-Scenes-Eindrücken: Regisseur Günter Schilhan begleitet die Proben zum letzten Konzert und trifft Opus sowie die Stargäste zu persönlichen Gesprächen. So erzählen Ewald Pfleger, Herwig Rüdisser, Kurt René Plisnier und Günter Grasmuck zu Sendungsbeginn in „10 Minutes To Showtime“ von ihren Anfängen, den ersten Erfolgen und Goldenen Schallplatten, der Geschichte des Welthits, den schönsten Konzerterlebnissen sowie dem letzten Album. Ein „Making of“ sowie Interviews mit den Special Guests und den langjährigen Bandmitgliedern Corry Gass, Inez und Erich Buchebner stimmen auf die Auftritte von „Opus and Friends“ beim Abschiedskonzert der Kultband ein.

