„Gute Nacht Österreich“ wirft einen Blick auf die neuen Coronaregeln, das Krankenhauspersonal und Leerflüge

Am 25. März um 23.25 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Schon wieder sind neue Coronaregeln in Kraft getreten. Und Peter Klien will am Freitag, dem 25. März 2022, um 23.25 Uhr in „Gute Nacht Österreich“ in ORF 1 endlich wissen, ob das überhaupt kein Ende mehr nimmt. Er hat ein übersinnliches Prognosekonsortium zusammengestellt: Eine Kartenlegerin und eine Hellseherin werfen einen Blick in die Zukunft der Pandemie.

In der Zwischenzeit platzen die Spitäler wieder aus allen Nähten, das Pflegepersonal ist seit Jahren weit über dem Limit. Kabarettistin und Schauspielerin Angelika Niedetzky gibt einen Einblick in den täglichen Wahnsinn des Krankenhauspersonals. Außerdem fliegen am Himmel unzählige Flugzeuge mit keinen oder nur sehr wenigen Passagierinnen und Passagieren, damit die Fluglinien ihre „Slots“ nicht verlieren, also die Möglichkeit, regelmäßig zu fliegen. Warum werden ab 27. März diese Leerflüge weiter zunehmen? Und warum tut niemand etwas gegen diesen Umweltwahnsinn? Peter Klien klärt in „Gute Nacht Österreich“ auf.

