Gewerkschaft GPA erkämpfte über 97 Millionen Euro für ihre Mitglieder

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft GPA konnte im Jahr 2021 im Rahmen ihrer Rechtsschutztätigkeit über 97 Millionen Euro für ihre Mitglieder erkämpfen. Neben den Unterstützungsleistungen im Zuge von Sozialplänen standen im vergangenen Jahr auch die Beratungsleistungen im Zuge der Corona Kurzarbeit im Zentrum der Rechtsschutztätigkeit.



„Wie schon im Jahr zuvor beeinflusste die Corona-Pandemie die Rechtsschutztätigkeit. Lockdowns und sonstige wirtschaftliche Beschränkungen haben auch im vergangenen Jahr trotz staatlicher Unterstützung die Unternehmen vieler Branchen hart getroffen. Umso wichtiger war und ist es, Arbeitsplätze zu erhalten. Neben der üblichen Rechtsschutztätigkeit wurden im Jahr 2021 rund 20.000 Beratungen zur Kurzarbeit vorgenommen. Außerdem wurden 27 Sozialpläne zur Abfederung der Nachteile von Umstrukturierungsmaßnahmen in Unternehmen ausverhandelt, was 78,5 Millionen zur Unterstützung betroffener ArbeitnehmerInnen ausmachte. Dank dieser Zuwendungen aus dem Sozialplan ist es ArbeitnehmerInnen möglich, die Zeit bis zur Erlangung eines neuen Arbeitsplatzes zu überbrücken oder sich beruflich neu zu orientieren“, zieht der stv. Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft GPA, Franz Gosch Bilanz.

Durch die umfassenden Bemühungen der GPA Juristinnen und Juristen konnten überdies 14,5 Millionen bereits außergerichtlich eingebracht werden, nach Intervention und Verhandlungen mit dem jeweiligen Arbeitgeber. Weitere rund 3,5 Millionen wurden bei Gericht erstritten: durch Urteil oder gerichtlichen Vergleich.

„Diese Zahlen zeigen, wie wichtig es ist, Mitglied der Gewerkschaft zu sein. Gerade in Krisenzeiten ist es eine Beruhigung, im Falle arbeitsrechtlicher Probleme einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu wissen und ohne Kostenrisiko vor Gericht seine Ansprüche geltend machen zu können“, so Gosch.

„Die GPA bietet in allen Bundesländern Rechtsschutz für ihre Mitglieder an, damit gibt es einen kurzen Weg zum Recht für alle Betroffenen. Der GPA-Rechtsschutz ist umfassend und geht von der Mitgliederberatung und Intervention bei Arbeitgebern bis zur Klage beim Arbeits- und Sozialgericht, so die Leiterin der Bundesrechtsabteilung Andrea Komar.





