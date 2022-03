„Mei liabste Weis“ mit Musikantinnen und Musikanten aus dem Kufsteinerland

Am 26. März ab 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Mei liabste Weis“ mit Franz Posch sowie seinen Musikantinnen und Musikanten aus Tirol ist am Samstag, dem 26. März 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen. Die musikalischen Wünsche werden jetzt endlich wieder in der gewohnten gemütlichen Atmosphäre eines Gasthauses erfüllt. Eindrücke aus Kufstein und Umgebung im Tiroler Unterinntal schicken ein Zeichen des Frühlings. Die zweitgrößte Stadt des Bundeslandes, nahe an der bayerischen Grenze gelegen, gilt als „die Perle Tirols“. Diesen Ruf hat die Stadt auch dem populären „Kufstein-Lied“ zu verdanken, das in einem bekannten Gasthaus der Stadt entstanden ist. Die Festung Kufstein, der markante Bau inmitten der Altstadt, ist seit der Zeit Kaiser Maximilians eines der großen Wahrzeichen Tirols. Die Festung begeistert die Menschen heute als kulturelles Zentrum und Veranstaltungsort. Täglich tönt zu Mittag ein weitum hörbares Orgelkonzert vom Festungsturm. Das wohl mächtigste Instrument Tirols ist zehn Kilometer weit zu hören und erklingt natürlich auch bei „Mei liabste Weis“.

Die Region rund um Kufstein ist voller kulinarischer Leckerbissen. Kathrin und Sabrina Steindl, die den „Unterwirt“ in Ebbs führen, bauen in ihre Küche gerne regionale Köstlichkeiten ein. „Mei liabste Speis“ wird am Fuß des Kaisergebirges zubereitet. Das romantische Kaisertal und die große Haflinger-Zucht am Ebbser Fohlenhof sind einige der weiteren Stationen der frühlingshaften Volksmusikwunschsendung „Mei liabste Weis“.

Die Gruppen der Sendung:

Tanzlmusi Weiß-Siaß: 2016 gegründet, haben die vier Damen und vier Herren aus dem Thierseetal im Jahre 2018 schon das beste Prädikat („ausgezeichnet“) beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb erspielt.

Leukentaler Stubenmusik: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Schon die Väter der drei Unterländer waren vorbildhafte Musikanten – Stubenmusik vom Feinsten.

Perlseer Dirndl: Ein Damen-Terzett mit eigener Begleitung durch Harfe, Klarinette und Violine aus dem benachbarten Bayern. Das ist gelebte Musikantenfreundschaft über die Grenzen hinaus.

Clarissa Konzett: Mit ihren erst 22 Jahren ist die Künstlerin auf dem besten Wege zu einer internationalen Profi-Karriere auf der Konzertharfe.

Flügelhornduo Christian und Thomas Oberleitner: Ihre Wurzeln liegen in der Volksmusik. Wenn auch beide schon am Sprung ins Orchester sind, so spielen sie nach wie vor am liebsten Flügelhorn-Weisen.

Weitere Informationen zu den Musikgruppen, die gemeinsam mit Franz Posch die Volksmusikwünsche des Publikums erfüllen, sind auf tirol.ORF.at abrufbar.

„Mei liabste Weis“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol. Für die Regie zeichnet Christoph Bloeb verantwortlich.

