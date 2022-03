Bauernbund: Langer-Weninger mit 96% zur OÖ Bauernbund-Obfrau gewählt

Erste Frau an der Spitze des OÖ Bauernbundes folgt auf Max Hiegelsberger

Wien (OTS) - Im Oberösterreichischen Bauernbund wurden beim gestrigen Landesbauernrat die Weichen neu gestellt. Mit 96,05% wurde Michaela Langer-Weninger eindrucksvoll als neue Obfrau des Landesbauernbundes bestätigt. Die Agrar-Landesrätin und Bio-Bäuerin steigt damit in die Fußstapfen von Landtagspräsident Max Hiegelsberger, der dieses Amt seit 2011 ausübte. Auch Landwirtschaftskammer (LK) OÖ-Präsident Franz Waldenberger wurde als Landesobfrau-Stellvertreter in das OÖ Bauernbund-Präsidium gewählt. "Wir gratulieren Michaela Langer-Weninger herzlich zur Wahl zur Landesobfrau des OÖ Bauernbundes. Als ehemalige Präsidentin der LK OÖ bringt sie neben umfassender politischer Erfahrung auch ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz mit in die neue Funktion. Mit ihr hat der OÖ Bauernbund die richtige Persönlichkeit für die aktuell schwierigen Herausforderungen an der Spitze. Wir wünschen der neu gewählten Obfrau viel Erfolg und Schaffenskraft bei der künftigen Arbeit", so Bauernbund-Präsident Georg Strasser.

Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig gratuliert ebenfalls: "Das eindeutige Wahlergebnis ist Resultat und Zeugnis der bisherigen verdienstvollen Arbeit von Michaela Langer-Weninger. Mit ihr ist der OÖ Bauernbund bestens aufgestellt." Mit der Bestellung Langer-Weningers sei es gelungen, weiterhin eine souveräne Führung sicherzustellen. "Zudem ist sie als Vizepräsidentin des Österreichischen Bauernbundes in alle Entscheidungen auf Bundesebene eingebunden," betont Totschnig. Langer-Weninger ist seit 2009 im Landtag vertreten und wurde in der aktuellen Legislaturperiode als Agrar-Landesrätin angelobt, wo sie Max Hiegelsberger nachfolgte.

Strasser und Totschnig danken dem ersten OÖ-Landtagspräsidenten und scheidenden Obmann Max Hiegelsberger für die hervorragende Zusammenarbeit: "Mehr als zehn Jahre lang gestaltete Max Hiegelsberger die Agrarpolitik in Oberösterreich mit Bedacht, Weitsicht und einer bemerkenswerten Leistungsbilanz. Als unverzichtbare Stütze des Österreichischen Bauernbundes überzeugte er mit Praxisnähe und Fachkompetenz. Größter Dank gilt Max Hiegelsberger für sein außerordentliches Engagement und seine konsequente Umsetzungskraft." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Lisa Neuhauser, BA

Pressesprecherin & Leitung Kommunikation

Tel.: +43 664 1443109

Mail: l.neuhauser @ bauernbund.at

www.bauernbund.at