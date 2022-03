Impfpflicht – Eine juristische Einordnung

Neues Buch von Dr. Claudio Deriu

Wien (OTS) - Die Impfpflicht ist in Österreich nach wie vor in Kraft, nur ausgesetzt. In Deutschland wird ihre Einführung derzeit heftig debattiert. Mit der Impfpflicht stellt der Staat Gesundheit über Freiheit, Menschenwürde und Verfassung. Er schützt nicht länger die Freiheit seiner Bürger, er gewährt sie unter bestimmten, erst zu erfüllenden Bedingungen.

Der Jurist Dr. Claudio Deriu legt in seinem neuen Buch dar, warum die Impflicht nicht mit einem aufgeklärten Menschenbild und der Verfassung vereinbar ist, warum sie gegen die Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaat verstößt.

Dr. Claudio Deriu: Impfpflicht - Das Ende der freien Gesellschaft? Frank&Frei, 200 Seiten, € 19,90, ISBN: 9783903236561

Rückfragen & Kontakt:

Verlag Frank&Frei

Mag. Werner Reichel

+43 (0) 676 4940090

office @ verlagfrankundfrei.at

frankundfrei.online