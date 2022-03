GMW/Grüne JugÖs: Viel Erfolg dem links-grünen Wahlbündnis “MORAMO - Wir müssen” zu den Wahlen in Serbien

Grüne Migrant*innen unterstützen die politische links-grüne Koalition MORAMO, die an vorderster Front im Kampf für grüne Werte und grüne Politik in Serbien steht.

Wien (OTS) - Die Koalition besteht hauptsächlich aus der mitte-links positionierten Partei “Zajedno za Srbiju - Gemeinsam für Serbien”, der politisch Linken “Ne da(vi)mo Beograd - Don’t let Belgrade d(r)own” und der Bewegung “Ekološki Ustanak - Ökologischer Aufstand”, die grüne Politik unterstützt.

Ihr Wahlbündnis beruht darauf, Serbien eine neue politische Option zu geben, denn gemeinsam mit den Bürger:innen ‘MÜSSEN’ sie das Land mit einer sauberen Umwelt, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit zu einem guten Ort des guten Lebens machen:

MORAMO, zajedno i drugačije - Wir MÜSSEN, gemeinsam und anders.

“Eine grüne Bewegung hat in Serbien bisher gefehlt und mit MORAMO ist das Land einen Schritt näher grüner, sauberer und offener zu werden. Die letzten Monaten haben gezeigt, dass der Unmut der Bürger:innen über die Umweltverschmutzung und Korruption größer geworden ist und von ihnen nicht mehr hingenommen wird.

Serbien steht an erster Stelle in Europa und ist unter den Top 10 Ländern der Welt in Bezug auf Sterblichkeit durch Luftverschmutzung. Das politische Regime rundum Präsidenten Vučić verursacht seit Jahren u.a. massive Umweltprobleme im Land. Es braucht dringend einen Wandel hin zu einem sauberen, sozialen und demokratischen Serbien.”, betonen Suzana Stojanović-Joham und Adrijana Novaković von den Grünen JugÖs.

Als Präsidentschaftskandidatin tritt für MORAMO Biljana Stojković an, langjährige Professorin an der Fakultät für Biologie in Belgrad. Sie ist für ihre kritischen Äußerungen zum australischen Unternehmen Rio Tinto und deren Ausbeutung von Bor und Lithium in Serbien bekannt.

Nebojša Zelenović ist Jurist, Vorsitzender der Partei “Zajedno za Srbiju” und Gründer der politischen Gruppe “Akcija – Aktion”, die 28 Umwelt-Bürger*innen-Initiativen vereint.

Er steht für eine grüne und pro-europäische Politik und kandidiert als Listensprecher der MORAMO-Parlamentsliste an dritter Stelle.

Spitzenkandidat der Parlamentsliste ist Aleksandar Jovanović Ćuta, Produzent und Sprecher der grünen Bewegung “Ekološki Ustanak”, eine Vereinigung aus Bürger:innen-Initiativen, die sich für saubere Gewässer, gesunde Luft, fruchtbares Land und Menschenwürde einsetzt.

Kandidat für das Bürgermeisteramt in Belgrad ist Dobrica Veselinović, Politikwissenschaftler und Sprecher der Bewegung “Ne da(vi)mo Beograd”, welche aus Protest gegen urbane Gewalt in Belgrad gegründet worden ist, vor allem in Bezug auf das Projekt “Belgrade Water Front”.

“MORAMO bietet den Bürger:innen Belgrads und Serbiens eine Chance, am 3. April für einen echten politischen Wandel zu stimmen”, zeigen sich Suzana Stojanović-Joham und Adrijana Novaković von den Grünen JugÖs überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

Grüne Migrant*innen Wien

gmw @ gruene.at



Kubus, Town Town

Würtzlerstraße 3/3

A - 1030 Wien