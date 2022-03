Ideenwettbewerb #Trennsetter – Einreichung bis 8. Mai verlängert

PERNKOPF/KASSER: Freuen uns auf spannende Ideen aus den Schulen

Junge Menschen machen sich viele Gedanken über den Schutz unserer Umwelt. Nun haben sie die Gelegenheit, ihre Ideen zu präsentieren und einen wertvollen Teil beizutragen LAbg. Anton Kasser, Präsident NÖ Umweltverbände 1/2

Aus unserer Jugend geht oft besondere Innovation hervor. Mit der Verlängerung des Wettbewerbs geben wir den Schulen in Niederösterreich die Chance, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen Stephan Pernkopf, LH-Stellvertreter 2/2

St. Pölten (OTS) - Rund 2.700 Tonnen Müll werden Tag für Tag in Niederösterreichs Haushalten entsorgt. Zwei Drittel davon werden bereits getrennt gesammelt und recycelt. Vor allem im Restmüll verbleiben aber immer noch große Mengen wertvoller Materialien. Das Land Niederösterreich und die Niederösterreichischen Umweltverbände wollen dem entgegenwirken. Gemeinsam sucht man daher nach #Trennsettern. Mit Thomas Brezina, Michael Buchinger und Astrid Aschenbrenner kann man auf prominente Unterstützung zählen. Ziel des Ideenwettbewerbs sind kreative Projekte und Lösungsvorschläge, durch die die Recyclingquote noch weiter gesteigert werden kann. In der Folge sollen möglichst viele Menschen für diese neuen Ideen begeistert werden.

Zahlreiche spannende Projekte wurden bereits auf www.trennsetter.at eingereicht und vorgestellt. Nun will man besonders den Schülerinnen und Schülern in ganz Niederösterreich noch die Chance geben, ihre Ideen zu präsentieren. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf erklärt: „ Aus unserer Jugend geht oft besondere Innovation hervor. Mit der Verlängerung des Wettbewerbs geben wir den Schulen in Niederösterreich die Chance, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen .“ Anton Kasser, Präsident des Vereins „die Niederösterreichischen Umweltverbände“ ergänzt: „ Junge Menschen machen sich viele Gedanken über den Schutz unserer Umwelt. Nun haben sie die Gelegenheit, ihre Ideen zu präsentieren und einen wertvollen Teil beizutragen .“

Wer trennt, gewinnt – und das ist beim #Trennsetter 2022 wörtlich gemeint, denn großartige Preise warten: 2.000 Euro erhält das Projekt mit den meisten Likes. Für Platz 2 gibt es 1.500 Euro und der dritte Platz wird mit 1.000 Euro belohnt. Zusätzlich erhalten alle ausgewählten Ideen ein Nachhaltigkeitspaket im Gesamtwert von 200 Euro. Die besten Vorschläge werden außerdem in den Abfallwirtschaftsplan des Landes Niederösterreich aufgenommen.

Unterstützung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch drei Influencer: Astrid Aschenbrenner beschäftigt sich in ihrem Podcast und auf Instagram mit Lösungen für eine achtsamere Lebensweise. Comedian Michael Buchinger ist seit zehn Jahren auf YouTube aktiv und begeistert mittlerweile über 150.000 Follower. Und Erfolgsautor Thomas Brezina weiß genau, wie man sich mit den richtigen Worten in die Herzen der Fans schreibt. Wenn es um ihre Rolle beim #Trennsetter 2022 geht, sind sich die drei jedenfalls einig: „Wir freuen uns, bei diesem Projekt für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen dabei zu sein. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden wir dafür sorgen, dass die Ideen weit über Niederösterreich hinaus verbreitet werden.“

In 4 Schritten Niederösterreichs #Trennsetter werden – so funktioniert es:

Idee entwickeln: Wie können wir die Abfallwirtschaft aufs nächste Level heben?

Video aufnehmen: Das Konzept soll vorgestellt werden, zum Beispiel anhand einer Skizze oder eines Prototyps.

Erklärvideo einreichen: Dazu muss das Video bis zum 08. Mai 2022 auf www.trennsetter.at hochgeladen werden.

Juryauswahl und Voting: Eine Fachjury trifft im ersten Schritt eine Vorauswahl der besten Konzepte. Dann kommt es auf die Fans und Follower der Teilnehmer und ihrer prominenten Unterstützer an: Die Top-10-Einreichungen werden von 16. bis 22. Mai auf trennsetter.at zum Online-Voting veröffentlicht.



Zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt sind alle Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Niederösterreich, egal ob allein, als Familie, Schulklasse, Verein oder ganze Gemeinde. Alle Infos gibt es auf trennsetter.at. Die neu gestaltete Webseite soll zudem zukünftig auch zur zentralen Informationsplattform werden und Impulsgeber für Abfalltrennung und Recycling in Niederösterreich sein.

