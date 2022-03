Oscar-Nacht 2022 im ORF: Live-Berichterstattung mit Moschen und Horwath ab 0.45 Uhr, Gala ab 2.00 Uhr in ORF 1

Dazu: Filme, Dokus, „kulturMontag“ und mehr

Wien (OTS) - Oscar-Time im ORF! Nach zwei Pandemie-Ausgaben in den Vorjahren findet am 27. März 2022, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wieder eine opulente Oscar-Show in Los Angeles statt – und der ORF ist ab 0.45 Uhr bis ca. 5. 00 Uhr Früh live mit dabei! Durch eine dreiteilig gestaltete ORF-1-Oscar-Nacht mit Vorberichten, Red Carpet und Übertragung der Gala aus dem Dolby Theatre in Hollywood führen in bewährter Manier auch heuer ORF-Kulturjournalistin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath. Das Duo analysiert im Studio im ORF-Zentrum alle wichtigen Themen rund um die heurige Vergabe der begehrten Trophäen, aus L.A. zugeschaltet berichtet wieder ORF-Filmexperte Christian Konrad.

Zur Einstimmung auf die Oscar-Nacht zeigen ORF 1 und ORF 2 themenaffine Filmproduktionen: So stehen ab 20.15 Uhr in ORF 1 das u. a. Oscar-gekrönte Elton-John-Biopic „Rocketman“ sowie das Filmporträt „Elton John – A Life in Song“ (22.10 Uhr) anlässlich des 75. Geburtstags des Popstars und Oscar-Preisträgers (am 25. März) auf dem Programm. Um 23.50 Uhr zeigt ORF 1 das Porträt eines weiteren Oscar-Stars: „Christoph Waltz – Der Charme des Bösen“. ORF 2 präsentiert um 23.05 Uhr die „dokFilm“-Premiere „Nackt! Hollywood zwischen Prüderie und Provokation“.

Die Oscar-Nacht in ORF 1 im Detail:

Die von der ORF-TV-Kultur gestaltete Oscar-Live-Strecke in ORF 1 eröffnet die Sendung „Oscars – Die Nacht 2022: Die Favoriten“ (0.45 Uhr). Darin stellt das Duo Lillian Moschen und Alexander Horwath u. a. die heißesten Anwärterinnen und Anwärter auf die goldenen Statuetten der 94. Academy Awards vor: Großer Oscar-Favorit ist mit zwölf Nominierungen das Drama „The Power of the Dog“ von Jane Campion; zehn Nominierungen gibt es für Denis Villeneuves Neuverfilmung des Science-Fiction-Epos „Dune“; zu den Favoriten gehören aber auch Steven Spielbergs Neuauflage der „West Side Story“, das Filmdrama „King Richard“ rund um die beiden Tennis-Schwestern Venus und Serena Williams oder der in sieben Kategorien nominierte autobiografische Beitrag „Belfast“ von Kenneth Branagh.

Lillian Moschen und Alexander Horwath analysieren aber auch, was Hollywood dieses Jahr unternimmt, um Glanz und Glamour zurück ins Dolby Theatre zu bringen oder unter welchen Corona-Sicherheitsbedingungen die wichtigsten Filmpreise der Welt heuer abgehalten werden. Auch die Politik ist Thema der Sendung, so u. a. welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg auf das internationale Filmbusiness hat, wie es um die teilweise schon gültigen Boykotte von Disney oder Sony etwa in Russland bestellt ist oder wie Filmemacher/innen die politischen Entwicklungen in Europa sehen. Diese und andere Fragen werden gemeinsam mit ORF-Filmexperte Christian Konrad erörtert, der live aus dem Zentrum der internationalen Filmwelt berichtet.

Danach startet mit „OSCARS – Die Nacht 2022 – Red Carpet“ (1.35 Uhr) die Live-Übertragung aus Los Angeles: Das berühmte Schaulaufen zahlreicher Hollywood-Größen wird mit Spannung erwartet. Christian Konrad mischt sich unter die Stars und berichtet live vom roten Teppich, wo wieder große Roben angesagt sind – Interviews inklusive. Im Studio kommentieren Lillian Moschen und Alexander Horwath das Geschehen.

Schließlich steht um 2.00 Uhr „OCARS – Die Nacht 2022 – Die Show“ auf dem Programm – die Live-Übertragung der Preisverleihung aus L.A., die heuer gestrafft ablaufen soll. Acht der insgesamt 23 Kategorien werden bereits vor Beginn der Gala im Dolby Theatre vergeben – darunter Filmmusik, Schnitt, Kurzfilm und Ton – und als Mitschnitt mit gekürzten Dankesreden während der Show eingespielt. Nicht alle sind mit dieser Entscheidung der Academy einverstanden. Wie das Live-Publikum in Hollywood auf die Neuerungen reagiert und wer tatsächlich eine oder mehrere der berühmten Statuetten mit nach Hause nehmen darf, welche Chancen vergeben und welche Entscheidungen der Academy wegweisend sind, analysieren und kommentieren in der mehrstündigen ORF-Übertragung Lillian Moschen und Alexander Horwath aus dem ORF-Studio.

Oscar-Nachberichterstattung und mehr am 28. März

Der ORF berichtet in TV, Radio und online umfassend über die 94. Academy Awards. Neben der aktuellen Kulturberichterstattung in den Nachrichtensendungen rücken auch ORF-Magazine wie „Guten Morgen Österreich“, „Studio 2“ und die „Seitenblicke“ nach der Verleihung am Montag, dem 28. März, die Preisträger/innen, Filme und Stars in den Mittelpunkt – ebenso wie Ö1, Ö3, FM4, die ORF-TVthek und Flimmit.

Ö1 informiert ausführlich über die Winner und bringt Analysen der Ergebnisse den ganzen Tag über in den Ö1-„Journalen“ und im Ö1-„Kulturjournal“ um 17.09 Uhr.

Der Ö3-Wecker (5.00 bis 9.00 Uhr) berichtet live über die Verleihung der begehrtesten Filmpreise der Welt: Filmexperte P. A. Straubinger präsentiert die Preisträger/innen und spricht über die Highlights der Show. Einen Rückblick auf die Oscar-Nacht, die besten Filme und Outfits und die Stars des Abends gibt es anschließend auf der Ö3-Homepage.

Bereits die ganze Oscar-Nacht über ist FM4 mit einem Live-Ticker auf fm4.ORF.at dabei und berichtet auch im Radio über die Ereignisse.

ORF.at informiert aktuell und umfassend über die prämierten Filme(macher/innen) und die Highlights der Hollywood-Filmnacht. Der ORF TELETEXT berichtet ebenfalls über die Oscar-Verleihung, die ausgezeichneten Stars und Filme.

Die Streamingplattform Flimmit (www.flimmit.at) bietet Filmfans eine umfangreiche Kollektion mit Oscar-nominierten und -prämierten Titeln.

Nach der glanzvollen Übertragung der Oscar-Nacht bringt der „kulturMontag“ (22.30 Uhr, ORF 2) am 28. März einen Nachbericht mit allen Highlights, gefolgt von dem Filmporträt „Du sollst nicht langweilen: Billy Wilder“ (23.15 Uhr) des herausragenden österreichisch-amerikanischen Regisseurs, Produzenten und Oscar-Preisträgers.

Oscar-prämierte Hollywood-Filmhits in ORF 1: Von Klassikern wie „Pulp Fiction“ bis zur „Joker“-Premiere

Bereits seit 20. März zeigt ORF 1 Oscar-prämierte Hollywood-Hits. Bis zur diesjährigen Preisverleihung stehen noch folgende Filme auf dem Spielplan: Quentin Tarantinos Meisterwerk „Pulp Fiction“ (24. März, 0.00 Uhr) mit u. a. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman und Bruce Willis, die Neil-Armstrong-Story „Aufbruch zum Mond“ (25. März, 0.10 Uhr) mit Ryan Gosling, weiters am 26. März das Road-Movie „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ (20.15 Uhr), die deutschsprachige Free-TV-Premiere von Todd Phillips „Joker“ (22.20 Uhr) mit Joaquin Phoenix und der Kult-Thriller „Das Schweigen der Lämmer“ (0.10 Uhr) mit Anthony Hopkins und Jodie Foster. Am 27. März heißt es im gleichnamigen Animationsabenteuer „Alles steht Kopf“ (14.45 Uhr), gefolgt von einem weiteren Animations-Hit: „Coco – Lebendiger als das Leben“ (16.15 Uhr).

Details zu allen ORF-Oscar-Highlights 2022 sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at