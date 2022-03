FELLNER! LIVE auf oe24.TV gestern erstmals Nummer 1 aller Privat-TV-Sender (22:00-23:15 Uhr)

Talk-Duell Grosz gegen Bohrn Mena mit Wolfgang Fellner als Moderator erreichte 134.300 Zuseher (NRW 22:00-23:15) und war meistgesehenes Programm im Privat-TV

Wien (OTS) - Die Politik-Talkshow FELLNER! LIVE auf oe24.TV erreichte gestern Abend von 22:00 bis 23:15 Uhr einen neuen Rekordwert.

Insgesamt sahen 134.300 Österreicher (NRW +12) in der Zeit zwischen 22:00 und 23:15 Uhr das Talk-Duell zwischen Gerald Grosz und Sebastian Bohrn Mena mit Wolfgang Fellner als Moderator zu den Themen Ukraine-Krieg und Corona. Damit war FELLNER! LIVE in der Zeitschiene zwischen 22:00 und 23:15 Uhr sowohl in der Gesamtseherzahl mit 134.300 Zusehern (NRW +12), als auch in der Durchschnitts-Reichweite mit 81.600 Sehern (DRW 12+) das meistgesehene Programm aller privaten TV-Angebote in Österreich. Nur ORF 1 und ORF 2 verzeichneten in dieser Zeitschiene mehr Zuseher als oe24.TV.

In der Werbe-Zielgruppe (12-49 Jahre) verzeichnete oe24.TV mit FELLNER! LIVE gestern in der Zeitschiene 22:00 bis 23:15 Uhr einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Am gesamten Tag hatte oe24.TV gestern in der Werbezielgruppe einen Marktanteil von 2,09 Prozent.

Quelle: AGTT/GfK Teletest; Evogenius Reporting; 22.03.2022 (vorläufig gewichtete Daten), Sendervergleich auf Basis Zeitschiene

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at



Büro Wolfgang Fellner

Tel: 01.58811 DW 2110

s.spilka @ oe24.at