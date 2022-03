Aviso: Stadt Wien startet Ausbildungsinitiative für Frauen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik

Direkte Vorteile für Frauen und Wiener Unternehmen

Wien (OTS) - Um den digitalen Wandel zu bewältigen und die angestrebten Klimaziele zu erreichen, braucht es mehr gut ausgebildete Fachkräfte. Allein der Beschäftigungsanstieg in der Informations- und Kommunikationstechnologie in Wien wird vom WIFO mit 11.700 Arbeitsplätzen bis 2025 beziffert. Das ist der Beweggrund für die Stadt Wien, über den waff eine Ausbildungsinitiative zu starten, die sich an berufstätige Frauen richtet. Ziel ist es, den Frauenanteil in diesen Fachhochschul-Studiengängen maßgeblich zu erhöhen und mehr Absolventinnen zu erreichen, die ihr Know-how in Wiener Unternehmen einbringen.

