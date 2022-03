Barbara Stöckl im Gespräch mit Michael Köhlmeier, Lorenz Helfer, Christof Stein und Sandra König

Im ORF-Nighttalk „Stöckl" am 24. März um 23.15 Uhr in ORF 2

Michael Köhlmeier, Lorenz Helfer, Sandra König und Christof Stein zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Wir teilen definitiv denselben Humor“, sagt Lorenz Helfer, Maler und Sohn des Schriftstellers Michael Köhlmeier, über seinen Vater. Für ein gemeinsames Projekt haben die beiden auf diese Basis zurückgegriffen und das Buch „Dr. Melchiors lustige Tiere“ geschaffen. Die Reime des Vaters, einst ein Geschenk an den Sohn, treffen auf die Illustrationen Helfers und erschaffen eine ebenso witzige wie erstaunliche Welt.

Auch „Ö3-Wecker“-Moderatorin Sandra König teilt die Faszination für Tiere, denn ihre Mutter ist seit 30 Jahren Tiermalerin im Tiergarten Schönbrunn. In „Stöckl“ spricht sie über ihre Kindheitserinnerungen an den Zoo sowie ihre Arbeit als Yogalehrerin, und erzählt, wie man dadurch auch in schwierigen Zeiten neue Kraft findet.

Außerdem zu Gast: Christof Stein, ORF-Experte für Altes und Gebrauchtes. Der Antiquitätenhändler bietet seit acht Jahren auch Nachlass-Hopping an: Interessierte können um eine Pauschale in Hinterlassenschaften wühlen und so viel mitnehmen, wie sie tragen können. Außerdem hat er eine eigene Uhrenlinie ins Leben gerufen, zu deren Kunden u. a. Hollywood-Star Christoph Waltz gehört.

