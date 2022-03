„Allmacht Amazon“: „Eco Spezial“ blickt hinter die Kulissen des Internetgiganten

Am 24. März um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Aus Amazon, dem Online-Buchhändler von einst, ist eine weltweite Marktmacht geworden. Sie hat ihren Chef Jeff Bezos zum reichsten Mann der Welt gemacht. Jeder zweite Euro im Online-Handel wird bei Amazon ausgegeben und in der Pandemie haben noch mehr Menschen bei dem Internetgiganten eingekauft. Amazon ist mit seinem ungebremsten Wachstum dabei, unser Wirtschaftssystem umzukrempeln. Die Dokumentation „Allmacht Amazon: Alexa, wie mächtig ist Amazon“ von Martin Herzog und Marko Rösseler, die ORF 2 im Rahmen eines von Dieter Bornemann präsentierten „Eco Spezial“ am Donnerstag, dem 24. März 2022, um 22.30 Uhr zeigt, wagt einen Blick in die nahe Zukunft und hinter die Kulissen des Internetgiganten.

Amazon ist auch ein Programm, das weltweit mehr als 500 Millionen Menschen gleichzeitig beobachten, vergleichen und analysieren kann. Niemals in der Geschichte des Handels hat ein Konzern so viele Daten über das Verhalten von Käufern und Händlern gesammelt. Denn Amazon ist nicht nur Marktplatz, Marktaufsicht und Anbieter für immer mehr Dienstleistungen und Produkte – die Maschine kontrolliert auch alle Datenströme auf diesem Markt und nutzt sie in ihrem Sinn.

Wer ahnt schon, dass ein einziger Klick auf eine Amazon-Seite dem Konzern Informationen preisgibt, die ausgedruckt mindestens eine DIN-A4-Seite füllen? Ein Gespräch mit Alexa, das Anschauen eines Streaming-Angebots auf Amazon-Prime, die Gemüse-Bestellung über Amazon-Fresh oder das Vergleichen von Produkten – all dies zusammen ergibt Unmengen an Daten über jeden Kunden und jede Kundin. Gespeichert wird alles – nur was der Konzern daraus schließt, verrät er nicht.

